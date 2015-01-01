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हादसा:घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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नेशनल हाइवे पर लेहणा घाटी में 15 दिसंबर को अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी थी। बुधवार को युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस पर गुरुवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। दरअसल, चितरी निवासी विजेश पुत्र प्रेमशंकर सुथार नेशनल हाइवे पर लेहणा घाटी में मंगलवार को घायल अवस्था में मिले। इस पर बिछीवाड़ा पुलिस को सूचना मिली। रतनपुर चौकी प्रभारी गोविंद लाल लबाना मौके पर पहुंचे। घायल को डूंगरपुर अस्पताल लाया गया। लाइसेंस के जरिए उसके परिजन को घटना से अवगत कराया। इस पर परिजन भी तुरंत अस्पताल पहुंचे। घायल विजेश को डूंगरपुर से उदयपुर के लिए रैफर कर दिया। उदयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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