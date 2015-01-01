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निर्देश:सेवानिवृत कर्मचारी आहरण एवं वितरण क्लेम फार्म भिजवाने के निर्देश

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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वित्त वर्ष 2021-22 में सेवानिवृत होने वाले राज्य कर्मचारी जिनकी पॉलिसी 01 अप्रैल 2021 को परिपक्व होने से उनके परिपक्वता स्वत्व क्लेम फार्म संबंधित विभागों को भिजवाने निर्देश दिए। सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने बताया कि जिन कार्मिकों को क्लेम फार्म प्राप्त नहीं हुए हैं, वे अपने क्लेम फार्म इस कार्यालय से प्राप्त कर पूर्ति एवं प्रमाणित कराकर अपने आहरण एवं वितरण अधिकारियों के माध्यम से इस कार्यालय को सात दिन में प्रस्तुत करें। ताकि गणना संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकें।

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