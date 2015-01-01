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बरामदगी:अंतरराज्यीय लूट और चोर गिरोह का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास हुई वारदात के बाद पकड़े गए आरोपी

कोतवाली पुलिस ने अंतरराज्जीय लूट व चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनकी बलवाडा फाटक के पास एक युवक से हुई लूट के मामले में तलाश थी। आरोपियों से दो बाइक, चार स्मार्टफोन व एक कीपेड मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र के कनबई निवासी आरोपी सागर पुत्र कांतिलाल मीणा, सुनील पुत्र खातु बरंडा, खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के मीठी महुड़ी फला निवासी यकीन पुत्र नारायणलाल पारगी को कनबई गांव के जंगलों में दबिश देकर गिरफ्तार किया। मीठी महुड़ी निवासी महेंद्र पुत्र ज्ञानदत्त भगोरा की तलाश

जारी है। आरोपी एक दर्जन से अधिक वारदात कर चुके हैं। डीएसपी मनोज सामरिया के नेतृत्व में थानाधिकारी दिलीपदान चारण, हैड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, शिशुपाल सिंह, कांस्टेबल आशीष, सोहनलाल, मगनलाल, अभिषेक, जितेंद्र, मनिंदर सिंह, अभिषेक व राहुल ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए करीब चार से पांच किमी तक पीछा करके पकड़ा है। पुलिस ने चोरी व लूट

के एक मोबाइल को सर्विलांस पर रखा था। इस दौरान पुलिस को इस नंबर की लोकेशन गुजरात में मिली। पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो आरोपियों में से एक युवक ने यहां पर रखना बताया। इस पर पुलिस आरोपियों को ढूंढते हुए गांव तक पहुंची। पता चला कि आरोपी अपने गांव में नहीं रह कर जंगल में रहते हैैं। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी और तीन आरोपी हाथ लग पाए।

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