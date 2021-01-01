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राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान:बूथ पर नौनिहालों ने गटकी दो बूंद जिन्दगी की आज स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर पिलाएंगे

डूंगरपुर7 घंटे पहले
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डूंगरपुर। रामावि बालिका टाउन नंबर 6 पर पोलियो दवा पिलाते कलेक्टर।  - Dainik Bhaskar
डूंगरपुर। रामावि बालिका टाउन नंबर 6 पर पोलियो दवा पिलाते कलेक्टर। 
  • कलेक्टर ने किया पोलियो रविवार का आगाज, अभिभावकों को किया जागरूक

राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को जिलेभर में नौनिहालों को बूथों पर पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। रविवार को जिला मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्याालय बालिका टाउन नम्बर -6 में बनाए पोलियो बूथ पर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया।

सोमवार व मंगलवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। कलेक्टर ने जनता से आह्वान किया कि सभी माता-पिता और परिजन अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने बूथ पर लाने से वंचित रह गए हों तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जब आपके घर आए तो बच्चों को दवा अवश्य पिलाएं। कलेक्टर पोलियो बूथ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कोविड-19 गाईड लाईन का पालन करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर सीएमएचओ डॉ राजेश कुमार शर्मा, आरसीएचओ डॉ कांति लाल पलात, पीएमओ डॉ कांतिलाल मेघवाल, डॉ कल्पेश जैन, डॉ ज्योति अडतियां व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आरसीएचओ ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण में रविवार को शहर एवं गांव तक स्थापित किए गए 808 बूथों पर बच्चों ने पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। साथ ही यह भी बताया कि पोलियो बूथों पर खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को सोमवार व मंगलवार को घर-घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, स्लम और कच्ची बस्तीयों, रोड साइड, कन्सट्रकशन साइट पर मिलने वाले सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। साथ ही हाई रिस्क एरिया पर विशेष ध्यान दिया गया।

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