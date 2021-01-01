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चेतावनी:बजट में हुई शिक्षा बजट में कटौती का विरोध, वापस नहीं लेने पर करेंगे आंदोलन

डूंगरपुर2 घंटे पहले
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  • शिक्षा बचाओ आंदोलन ने बजट में कटौती वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी

स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्र व शिक्षक संगठनों के राज्य स्तरीय साझा मंच-शिक्षा बचाओ आंदोलन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए आवंटित बजट में कटौती का पुरजोर विरोध किया है। इस बजट कटौती को तुरंत वापस लेने की केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की है। अन्यथा मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश संयोजक व राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा) के प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉ. रमेश बैरवा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र भारी कटौती की गई है जिससे समतामूलक, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य कमजोर होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिए जाने से शिक्षा का व्यावसायीकरण और केन्द्रीय करण और तेज होगा। गौरतलब है कि गत 2020-21 के वित्तीय वर्ष में शिक्षा के लिए 99,312 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे लेकिन इस बजट में यह राशि बढ़ाने के स्थान पर घटाकर 93224 करोड़ रुपए कर दी गई है।

6088 करोड़ की भारी कटौती की गई है। यह कटौती 6 फीसद से ज्यादा है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रान्तीय उपाध्यक्ष ने बताया कि उच्च शिक्षा का बजट गत वर्ष की तुलना में 39466 करोड़ रुपए से घटाकर 38353 करोड़ रुपए कर दिया है। 1116 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। इससे विश्वविद्यालय शिक्षकों में भी गहरा रोष है।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई ) के जिला अध्यक्ष फाल्गुन भराड़ा एवं महासचिव जयकिशन कटारा ने चिंता प्रकट की है कि शिक्षा के निगमीकरण, व्यावसायीकरण, केंद्रीयकरण एवं सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देने के लिए संसद में विमर्श किए बिना गैर-लोकतांत्रिक व मनमाने तरीके से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों के मुताबिक 15000 स्कूल तैयार किए जाएंगे। एनजीओ, प्राइवेट स्कूल एवं राज्य सरकारों के सहयोग से 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।

उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन के लिए कानून लाया जाएगा। विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग व सांठगांठ से दोहरी उपाधि एवं संयुक्त उपाधि प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिससे शिक्षा का व्यावसायीकरण और तेज होगा। इससे आमजन के बेटा बेटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवैधानिक अधिकार से वंचित होते चले जाएंगे।

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