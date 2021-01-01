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मांग:प्रदेश के आदिवासियों के 13 प्रतिशत आरक्षण में से 6.50 प्रतिशत टीएसपी क्षेत्र को देने की मांग

डूंगरपुर7 घंटे पहले
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पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने डूंगरपुर जिले की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर मांग समस्याओं के समाधान की मांग की है। टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाडा,उदयपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़ जिले का पूरा क्षेत्र व पाली,राजसमंद, चित्तौड़ जिले का कुछ हिस्सा सन 2000 से अपनी जायज मांग प्रदेश के आदिवासियों एसटी) का 13 प्रतिशत आरक्षण का आधा 6.50 प्रतिशत टीएसपी क्षेत्र को देने के लिए समस्त स्थानीय जनजाति जनप्रतिनिधिओं ने बैठकों व धरनों के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहे है।

जिसे लेकर आदेश पर कई बार उच्चाधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से विस्तृत चर्चा भी की गई लेकिन इस मांग पर अंतिम निर्णय आज तक नही हो पाया है। और वास्तविकता यह है कि राजस्थान का ज्यादातर जनजाति टीएसपी क्षेत्र में निवासरत है। ऐसे में राजस्थान के 13 प्रतिशत आरक्षण का आधा 6.50 प्रतिशत टीएसपी क्षेत्र को देने की घोषणा अविलम्ब कराकर वर्ष 2004 में मेडिकल विभाग में जिस तर्ज पर जनजाति वर्ग के युवाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया था, उसी के तहत वर्तमान में आरएएस व आरजेएस एवम अन्य प्रशासनिक सेवाओं में जनजाति युवा वर्ग को मौका दिया जाए। इससे यहां का जनजाति वर्ग मानव मात्र की मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सके और स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।

इस मांग को पूरा करने से दक्षिण राजस्थान का वोट बैंक कांग्रेस मय होगा। डूंगरपुर जिले की चौरासी विधानसभा क्षेत्र में गंभीर पेयजल का संकट है। ऐसे में चौरासी के समस्त गांवों में पेयजल योजना लागू करने से आमजन को व्यक्तिगत लाभ पहुंचेगा ओर कांग्रेस पार्टी का वोटबैंक बढ़ेगा। सीमलवाड़ा की मुख्य सड़क पर काफी मात्रा में ट्रैफिक बढ़ गया है जिससे रोजाना दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है जिसे कम करने के लिए माण्डली से विद्यानिकेतन स्कूल तक बायपास सड़क की स्वीकृति प्रदान कराई जाए।

जिससे भविष्य में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो सके। टीएसपी क्षेत्र में निवासरत 36 कोम (जनरल,अनुसूचित जाति- जनजाति,ओबीसी व मायनोरेटी) को छोटे-मोटे सभी प्रकार के उधोग-धंधों के लिए विशेष सब्सिडी योजना लागू की जानी चाहिए। जिससे आम व्यक्ति अपनी आजीविका चला सके । साथ ही टीएसपी क्षेत्र में निवासरत लघु व सीमांत किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज लागू किया जावे जिससे कृषक कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर सके। सीमलवाड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बासिया में जनजाति वर्ग के मसीहा संत गुरु गोविंद के नाम पैनोरमा बनाने की स्वीकृति प्रदान कराई जानी चाहिए।

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