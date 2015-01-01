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कोविड-19:मरीजों को अगर अस्पताल में नहीं मिले ऑक्सीजन और बेड ताे 181 पर काॅल कर ले सकते हैं मदद

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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  • त्याेहार, शादियों, प्रदूषण एवं सर्दी के कारण संक्रमण तेजी से बढ़ेगा

कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ फीडबैक बैठकों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार काे निजी अस्पताल संचालकों और चिकित्सकों के साथ संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेशभर के निजी अस्पताल संचालक और चिकित्सक काे जोड़कर कोरोना की रोकथाम को लेकर अपने सुझाव दिए। निजी अस्पताल भी कोविड रोगियों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने और सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर ही इलाज उपलब्ध कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सा विभाग की टीम यह सुनिश्चित करे कि लोगों को निजी अस्पतालों में उपचार को लेकर कोई असुविधा नहीं हो। बैठक के दौरान कहा कि त्योहारी सीजन, शादियों, प्रदूषण एवं सर्दी के कारण आगामी समय में संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए राजकीय एवं निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन एवं आईसीयू बेड सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जरूरी है।

उन्होंने कहा कि अगर किसी रोगी को बेड उपलब्ध नहीं होने सहित कोई भी समस्या है तो वह केन्द्रीयकृत हेल्पलाइन नंबर 181 पर सम्पर्क कर सकता है। हेल्थ सेक्रेट्री सिद्धार्थ महाजन ने कोविड-19 को लेकर राजस्थान के वर्तमान परिदृश्य पर प्रस्तुतीकरण दिया। इस मौके पर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेन्द्र कुमार परमार एवं अन्य विभागीय अधिकारी वीसी में मौजूद रहे।

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