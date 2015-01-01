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आदेश:पटवारी की फर्जी मुहर-हस्ताक्षर से फर्जीवाड़े की जांच कमेटी बनेगी, कलेक्टर ने दिए आदेश

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • नेशनल हाइवे पर भूमि अवाप्त का 9.10 लाख उठाने का मामला

नेशनल हाइवे पर भूमि अवाप्त मामले में फर्जी तरीके से 9 लाख रुपए का अवार्ड उठाने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित के खिलाफ कार्यवाही के लिए जांच कमेटी गठित की जा रही है। प्रशासन की ओर से इस मामले की तथ्यात्मक​ रिपोर्ट मांगी गई है।

अंदेशा जताया जा रहा है कि इस मामले में अवार्ड वितरण से जुड़े कार्य करने वाले किसी अंदर के व्यक्ति के शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस भी जांच कर रही है कि उदयपुर जिले के बारा फला लखमात निवासी प्रकाश पुत्र वागा मीणा, शंकर पुत्र काना मीणा यह दोनों कौन हैं। इनका फर्जी रूप से अवार्ड जारी करने के इस मामले में व मृत व्यक्ति से क्या संबंध है। दरअसल जानकारी के अनुसार सिर्फ एक शिकायत के जरिए इस पूरे मामले की जांच हुई।

बड़ा सवाल? पटवारी की सील कहां से बनवाई
पुलिस के सामने सवाल यह है कि आ​खिर पटवारी की सील कहां बनवाई। पटवारी की सील करने व लिखने के तरीके में अंतर होने की बात कही जा रही है, उसे भी नहीं देखा गया है। यहां तक की पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी मोहर पर तत्कालीन गिरदावर व तहसीलदार ने रिपोर्टिंग भी कर दी है। यहां तक तत्कालीन बिछीवाड़ा तहसीलदार ने उस हस्ताक्षर व मोहर का सत्यापन कैसे कर दिया, यह भी जांच का विषय है। पटवार मंडल आमझरा के नाम से मोहर तैयार की गई है।

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