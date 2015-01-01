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उपलब्धि:पीएम आवास योजना; डूंगरपुर को 100 में से मिले 96.07 अंक, नेशनल लेवल पर मिली 16वीं रैंकिंग

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • पांच साल में स्वीकृत हुए एक लाख आवास, 79 हजार बन चुके

प्रधानमंत्री आवास योजना की रैंकिंग में डूंगरपुर देश में 16 वें स्थान पर रहा है। वहीं प्रदेश की बात करें तो चौथे स्थान पर रहा है। आवास की समय पर स्वीकृति कराने के साथ समय पर तीनों किश्त जारी करने, आवास पूर्ण करने, आधार सीडिंग, मैसन प्रशिक्षण आदि बिंदुओं पर मिले नंबर के आधार पर रैंकिंग जारी हुई है। डूंगरपुर को 100 में से 96.07 प्रतिशत अंक मिले। टॉप 100 में स्थान बनाने वालों में सवाई माधोपुर 24 वे, पाली 32 वें , भीलवाड़ा 39, हनुमानगढ़ 41, नागौर 43, श्रीगंगानगर 45, प्रतापगढ़ 54, बांसवाड़ा 58, उदयपुर 67, जालौर 75 में स्थान पर देशभर में रहा है। डूंगरपुर से पहले राजसमंद को 97.53 के साथ देशभर में पहली रैंक मिली है। बूंदी को 96.3 के साथ 12वीं रैंक, दौसा को 96.26 के साथ 13वीं रैंक मिली है। हालांकि डूंगरपुर ने पीएम आवास की रैंकिंग में अपने पड़ोसी जिलों को पीछे छोड़ अच्छी रैंकिंग हासिल की है।

इस तरह से मिले डूंगरपुर को नंबर
मैसन प्रशिक्षण में 5 में से 3.17, ग्राम सभा रिजोल्यूशन में 7.5 में से 7.5, पीडब्ल्यूएल अपलोड में 7.5 में से 7.4, आधार सीडिंग में 10 में से 9.60, आवास स्वीकृति में 5 में 5,पहली किश्त में 7.5 में से 7.5, दूसरी किश्त में 15 में से 14.91, तीसरी किश्त में 17.5 में से 17.25, आवास पूर्ण में 25 में से 24.64 अंक मिले। इस तरह से 100 में से ओवरऑल स्कोर 96.98 रहा। इसमें नेगेटिव स्कोर 0.91 के बाद कुल स्कोर 96.07 रहने से नेशनल रैंक में 16 वें स्थान पर रहा।

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