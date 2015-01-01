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पूछताछ:गैंग की निशानदेही से पुलिस ने बरामद की बाइक

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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कोतवाली पुलिस ने लूट व चोरी के अंतरराज्यीय गैंग की निशानदेही से उदयपुर जिले से एक बाइक को बरामद किया है। पुलिस के अनुसार उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र के कनबई निवासी आरोपी सागर पुत्र कांतिलाल मीणा, सुनील पुत्र खातु बरंडा, खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के मीठी महुड़ी फला निवासी यकीन पुत्र नारायणलाल पारगी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान मीठी महुड़ी में महेंद्र के मकान के पास से बाइक को बरामद कर लिया है। आरोपियों से धारदार हथियार बरामद करने व अन्य वारदात के संबंध में जानकारी ली जा रही है।

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