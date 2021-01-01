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धर्म:हर-हर गंगे, घर-घर गंगे अभियान को सफल बनाने किया जनसंपर्क

पूंजपुर7 घंटे पहले
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गायत्री परिवार के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिकुंज की स्थापना का स्वर्ण जयंती पर्व को लेकर। शांतिकुंज में व्यापक अभियान चलाकर इस वर्ष 10 लाख घरों में कुंभ और शांतिकुंज के प्रतीकों की स्थापना का विराट अभियान को सफल बनाने को लेकर गायत्री शक्तिपीठ आसपुर के नेतृत्व में सहायक प्रबंधक कारूलाल कलाल, हीरजी तेली, वरिष्ठ कार्यकर्ता नारायण मामा, श्यामलाल आदि की टोली ने पूंजपुर गांव में जनसम्पर्क कर अभियान की जानकारी दी। इस अवसर पर सुरेश तेली, वालजी, गेफर तेली, रमेश सहित कई मौजूद थे।

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