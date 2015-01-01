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बिछीवाड़ा से खबर:राजसमंद से मुंबई जा रही 14 लाख रुपए की शराब पकड़ी, दो गिरफ्तार

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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  • रतनपुर चौकी के सामने कार्रवाई,कंटेनर जब्त,मैगी होने की बात कही थी

नेशनल हाइवे पर रतनपुर चौकी के सामने नाकाबंदी कर मुंबई के भिवंडी में जा रही 14 लाख रुपए की शराब पकड़ने में बिछीवाड़ा पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने भीलवाड़ा व राजसमंद जिला निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रिजवान खान को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि अवैध रूप से शराब भर कर कंटेनर गुजरात की तरफ जा रहा है।

सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। इस दौरान राजस्थान नंबर का कंटेनर आता नजर आया। इस दौरान कंटेनर को इशारा कर रोका गया। चालक से पूछताछ करने पर मैगी भरा होना बताया, मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने पर कंटेनर की तलाशी ली गई तो इसमें गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की राजस्थान निर्मित शराब पाई गई। मैगी नहीं थी।

गिनती करने पर शराब के कुल 465 कार्टन पाए गए। वाहन चालक राजसमंद जिले के वैरागिया मियाला निवासी मुकेश पुत्र फतेह लाल कलाल, भीलवाड़ा जिले के शिवपुर निवासी प्रेमराज उर्फ प्रेमचंद पुत्र डूंगर चंद को गिरफ्तार ​कर लिया है। कार्रवाई के दौरान हैड कांस्टेबल गोविंदलाल, कांस्टेबल संदीप, लोकेंद्र सिंह, रिपुदमन सिंह, जितेंद्र कुमार, राजेश शामिल रहे।

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