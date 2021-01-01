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क्रिकेट टूर्नामेंट:टोनी मैमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन सांवरिया डीजे व पीठ क्लब ने जीते मैच

डूंगरपुर2 घंटे पहले
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  • महाराणा प्रताप खेल मैदान में सर्व समाज क्रिकेट टूर्नामेंट हुए शुरू

जिला क्रिकेट संघ व ओनी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से स्थानीय लक्ष्मण मैदान आयोजित स्व. 46 टोनी मैमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता में बुधवार को पहला मैच सांई क्लब और सांवरिया डीजे तथा पीठ क्लब और प्रिंस क्लब के बीच खेला गया। सांरिया डीजे व प्रिंस क्लब विजेता रहे। अकील खान ने बताया कि पहला मैच सांई क्लब और सांवरिया डीजे क्लब के बीच मैच खेला गया जिसमें पहले खेलते हुए सांई क्लब ने 59 रन बनाए। इसमें जयेश ने 14 रन और अभिषेक ने 9 रन का योगदान दिया। सांवरिया डीजे क्लब के संजू ने 3 विकेट व गोपाल ने 2 विकेट लिए। सांई क्लब ने आवश्यक रन 7 ओवर में बना लिए।

इसमें सुरेश ने 21 व राजू ने 14 रन बनाए। सांई क्लब के अभिषेक ने 3 विकेट लिए। यह मैच सांवरिया डीजे क्लब ने जीत लिया। मैन ऑफ द मैच संजू रहे। दूसरा मैच में पीठ क्लब ने पहले खेलते हुए 107 रन बनाए। इसमें अविनाश ने 24 रन व उपेंद्र ने 13 रन का योगदान दिया। प्रिंस क्लब की ओर से अतुल ने 3 विकेट लिए।

जवाब में प्रिंस क्लब ने 108 रन बना लिए। इसमें योगेन्द्र ने 58 रन और दिलीप यादव ने 26 का योगदान दिया। पीठ क्लब के चिराग ने 1 विकेट लिया। यह मैच प्रिंस क्लब ने 8 विकेट से जीत लिया । इस मैच के मैन ऑफ द मैच योगेन्द्र रहे। बुधवार को जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष मुकेश नागदा को खिलाडिय़ों के परिचय के लिए बुलाया गया। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष शैलेष चौबीसा, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र श्रीमाल, सीनियर क्रिकेटर संदीप भोई, रोशन भोई, नकुल पटेल आदि मौजूद रहे।

महाराणा प्रताप खेल मैदान में सर्व समाज क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। आयोजक कर्ता अजय मेहता ने बताया की पहले मैच में प्रिंस पाव भाजी अहमदाबाद ने सिद्धिविनायक आसपुर को हराया, जिसमें मैन ऑफ द मैच दीपक मीणा रहे जिन्होंने 59 रन बनाए और 1 विकेट लिया। दूसरे मैच मे रायका राज खेड़ा ने आसपुर वॉरियर्स को हराया जिसमें मुतलिब सिंधी ने 54 रन बना के मैन ऑफ द मैच बने ।

तीसरे मैच में खेड़ा रॉयल्स ने पाटीदार इलेवन को हराया जिसमें रवि 89 रन बना कर मैन ऑफ द मैच रहे। चौथे मैच में भाटोली ने पुंजपुर को हराया, जिसमें 3 विकेट लेकर धर्मेंद्र मैन ऑफ द मैच बने। पांचवें मैच में ओम बन्ना टाइगर फोर्स ने भेखरेड को हराया, जिसमें घनश्याम 54 रन बना कर मैन ऑफ द मैच बने और अंतिम मैच में टाइगर क्लब ने अश क्लिनिक को हराया जिसके मैन ऑफ द मैच दिनेश रहे, जिन्होंने 49 रन बनाए। वहीं पत्रकार संघ आसपुर नवाचार अपनाते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लिया है।

पत्रकार संघ अध्यक्ष जयेश भावसार ने बताया कि पत्रकार संघ आसपुर और महाकाल गोल के बीच खेला जाएगा| जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा रन स्कोर भी दिखाया जा रहा है। जिसमें पत्रकार टीम के कोच देवराम मेहता और जयेश भावसार रहेंगे ।

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