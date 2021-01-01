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कोरोना टीकाकरण अभियान:दूसरा फेज आज से, पहले दिन राजस्व विभाग के 456 कर्मियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का द्वितीय फेज गुरुवार से शुरू होगा। द्वितीय फेज में प्रशासनिक विभाग, पुलिस विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्व एवं पंचायतीराज विभाग के अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1986 ज्यादा कर्मचारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

गुरुवार को द्वितीय फेज के पहले दिन राजस्व विभाग के 456 कर्मचारियों को टीका लगाना शुरू किया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार से जिले में 4 सेशन साइट पर राजस्व विभाग के 456 अधिकारी कर्मचारियों के कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जाएगा। गुरुवार को जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के 212 लाभार्थियों को दो टीम द्वारा वैक्सीनेशन किया जाएगा।

वहीं उप जिला अस्पताल सागवाड़ा में सागवाड़ा, गलियाकोट व चितरी के 98, सीएचसी सीमलवाड़ा में चिखली व सीमलवाड़ा के 70, सीएचसी आसपुर साबला व आसपुर के 76 राजस्व विभाग के लाभार्थियों के एक-एक टीम द्वारा वैक्सीनेशन किया जाएगा।

कोरोना टीकाकरण में नगर परिषद के 468, नगर पालिका के 186, पुलिस विभाग के 876, अधिकारी कर्मचारियों के कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। जो लगभग 1530 अधिकारी कर्मचारी है। नगर परिषद डूंगरपुर व नगर पालिका सगवाड़ा में 4 व 5 फरवरी को कोविड-19 वैक्सीनेशन चिकित्सा विभाग करेगा।

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