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खाद्य सामग्री की जांच:सोहनपपड़ी, दो मिर्च पाउडर व घी के नमूने जांच के लिए भेजे

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सागवाड़ा शहर से मिर्च पावडर, सोहनपपड़ी व घी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज​ दिए हैं। खाद्य सामग्री की जांच करने के लिए अजमेर से नियुक्त किए गोविंद सहाय गुर्जर ने क्षेत्र में जाकर दुकानों की खाद्य सामग्री की जांच की। गोविंद सहाय गुर्जर ने बताया कि अभी शक के आधार पर अलग अलग जगह से नमूने लिए हैं। घी पैकिंग वाला व सोहनपपड़ी भी पैक वाली है। नमूने प्रयोगशाला भेजे हैं। जल्द ही इसकी रिपोर्ट आएगी।

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