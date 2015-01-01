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कोरोना से बचाव:कारागृह में कोरोना से बचाव का संदेश दिया

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को नगर परिषद द्वारा शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश अमित सेह्लोत एवं नगरपरिषद परिषद् द्वारा जेल में कैदियों को मास्क वितरित किए। नगरपरिषद आयुक्त नरपतसिंह राजपुरोहित ने बताया की शहर में तहसील चौराह पर मास्क वितरण एवं वाहनों पर स्टीकर लगाकर कर कोरोना से बचने के लिए प्रेरित किया। वही परिषद् के कर्मचारियों द्वारा लोगो को “ मास्क पहनाओ “ एप्प पर अपडेट भी किया जा रहा है। टीम परिषद द्वारा 2250 मास्क, 2545 पेम्पलेट वितरित किए। 700 वाहनों पर स्टीकर लगाए गए। शहर में मास्क नहीं पहनने वालो पर 800 रुपए जुर्माना वसूला गया।

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