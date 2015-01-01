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नगर परिषद की कार्रवाई:मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर दुकान सीज

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • दुकानदार को बिना मास्क पहने व्यापार करने पर लाइसेंस निरस्त की चेतावनी

शहर में नगरपरिषद ने कोरोना संक्रमण के जनजागरूकता अभियान को लेकर पुराना बस स्टैंड के पास एक दुकान में दुकानदार ने मास्क नहीं पहनने पर दुकान को एक दिन के लिए सीज करने की कार्यवाही की गई। नगरपरिषद ने आयुक्त नरपतसिंह राजपुरोहित के निर्देशन में कार्रवाई की गई है।

आयुक्त ने बताया कि नगरपरिषद द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर आमजन को मास्क वितरित किए जा रहे हैं वही मास्क नहीं पहनने वालो से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। गुरुवार को नगर परिषद टीम को शहर भ्रमण के दौरान ओटे पर एक दुकान संचालक को मास्क नहीं पहनने पर पाया गया। दुकान पर ग्राहकी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं की जा रही थी। नगर परिषद टीम ने दुकान को एक दिन के लिए सीज करने की कार्यवाही के बाद दुकानदार को भविष्य में बिना मास्क पहनकर व्यापार करने पर उसका लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।

आयुक्त ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालो पर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं जिसमे दुकानदारों को स्वयं मास्क पहने और ग्राहकों मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए समझाया जा रहा है। गुरुवार को टीम परिषद ने मास्क नहीं पहनने वालो से 3000 रुपया जुर्माना वसूला। कार्यवाही में टीम परिषद के हरदिल अजीज, मो रजा, जिग्नेश वैष्णव, गीतेश पंड्या, रमेश कोटेड, करण सिंह सहित टीम परिषद के कर्मचारी, पुलिस टीम के गौतम लाल थानेदार एवं उनकी टीम मौजूद रही।

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