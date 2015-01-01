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प्रदूषण:कचरा डालने और जलाने से दिनभर फैला रहता है धुंआ, प्रदूषण से लोग हो रहे परेशान

सागवाड़ा4 घंटे पहले
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नगर के गामोठवाड़ा क्षेत्र में कडाणा विभाग के ख़ाली पड़े भूखंड पर कचरा डाल कर उसे जलाने से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बुनकर बस्ती और अन्य आबादी क्षेत्र के बीच कचरा डालने और इसे जलाया जाने से दिनभर धुंआ फैल रहता है। प्रदूषण से लोग परेशान हो रहे हैं। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कई बार मकानों का मलबा भी यहीं डाला जा रहा है।

अस्थाई प्राइवेट बसस्टेंड बनाने की थी योजना : डूंगरपुर रोड से गमोठवाड़ा में एक निजी स्कूल की तरफ जाने वाले रोड़ पर स्थित इस भूखंड को अस्थाई प्राइवेट बसस्टेंड के रूप में उपयोग में लेने की योजना थी। इसके लिए करीब 2 वर्ष पूर्व नगर पालिका द्वारा भूखंड की सफाई करवा कर उसका समतलीकरण भी करवाया गया था। नगर पालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया जाने से अज्ञात लोगों ने वहां मकानों का वेस्ट मटेरियल

डालना शुरू कर दिया। भूखंड पर कचरे में अज्ञात लोग आग जला देते हैं। ऐसे में वातावरण प्रदूषित हो रहा है। आसपास की आबादी में रहने वाले लोगों ने बताया कि पालिका प्रशासन और माही कडाणा विभाग की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

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