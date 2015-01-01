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ज्ञापन:शिक्षकों ने समस्याओं के लिए सौंपा ज्ञापन

डूंगरपुर2 घंटे पहले
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शिक्षक संघ सियाराम ने गुरुवार काे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर पंचायती राज के चुनाव में शिक्षकों, कार्मिकों की डयूटी लगाने एवं प्रति वर्ष की तरह बोनस पूर्ण रूप से नकद देने की मांग की है। प्रवक्ता हैरी रावल ने बताया की वर्तमान वैश्विक महामारी कोवीड 19 के बढ़ते संक्रमण के कारण पंचायती राज चुनाव में 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों, कार्मिकों की डयूटी नहीं लगाई जाए। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्मिकों को दीपावली बोनस देने का आदेश जारी किए गए उसमें बोनस का 75 प्रतिशत राशि जीपीएफ खाते में जमा कराने के आदेश से शिक्षकों में निराशा है।

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