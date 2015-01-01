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पूर्व सांसद भगोरा के खिलाफ कांग्रेस के कई नेता एकजुट:बीटीपी काे लेकर कांग्रेस में दाे गुट, आज प्रभारी मंत्री का दाैरा

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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पंचायती राज चुनाव नतीजों के बाद जिला प्रमुख और प्रधान चुनाव में कांग्रेस-भाजपा के गठबंधन और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस दाे खेमे में बटती नजर आ रही हैं। राष्ट्र और प्रदेश स्तर पर भाजपा के विराेध काे भूलकर जिला प्रमुख के लिए गठबंधन करने का पूर्व सांसद भगोरा ने खुलेआम विरोध किया था। कुछ बड़े नेताओं ने उनकी जनप्रियता पर सवालिया निशान खड़े करने शुरू कर दिए हैं। शनिवार काे कांग्रेस के दाे खेमे में बंटने के बाद अभी तक प्रदेश स्तर पर काेई कार्रवाई नहीं हाे पाई है।

जहां प्रदेशाध्यक्ष जयपुर में बैठकर पूरे मामले की जांच कराने के दांवे कर रहे हंै। वहीं जिला स्तर पर अब कांग्रेस की दाे विचारधारा बनती जा रही है। जिसमें एक विचारधारा बीटीपी के साथ गठबंधन करते हुए जिला प्रमुख बनाने का विचार कर रही थी। वहीं दूसरी विचारधारा बीटीपी पर राेक लगाते हुए उसे जिला प्रमुख पद से वंचित रखना चाहती थी। इन्हीं दाे विचारधारा के कारण कांग्रेस अब दाे अलग-अलग मुद्दाें पर बंट गई है। जहां एक ओर पूर्व सांसद ताराचंद भगाेरा अकेले खड़े हैं। वहीं दूसरी विचारधारा में जिलाध्यक्ष, विधायक सहित कई प्रधान उनके साथ हैं। ऐसे में अब कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए अभी भी मन में यही सवाल है कि सही बात क्या है।

इसकाे लेकर अब राजनीतिक खींचतान शुक्रवार काे ज्यादा बढ़ सकती है। जहां पर प्रभारी मंत्री राज्य सरकार के दाे साल पूरे हाेने के तहत कार्यक्रम, मीटिंग में भाग लेंगे। अभी तक इस मामले में प्रदेश स्तर से कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। गौरतलब है कि डूंगरपुर में पंचायत चुनाव में बीटीपी को हराने के लिए भाजपा और कांग्रेस एकजुट हो गई थी। ऐसा डूंगरपुर की राजनीति में दूसरी बार हुआ। इससे कांग्रेस के बड़े नेता दो गुटों में बंट गए।

गुटबाजी से आगामी नगर निकाय चुनाव पर प्रभाव
लम्बे समय से कांग्रेस के राज्य और जिला स्तर पर संगठन के सभी पद निष्क्रिय हाे चुके है। इसके कारण कार्यकारिणी भंग हाेने के बाद अनुशासन और एकरुपता लगभग खत्म हाे चुकी है। इसका असर पंचायत चुनाव में खुले ताैर पर देखने काे मिला। जहां पार्टी स्तर पर परिवारवाद, व्यक्तिवाद हावी रहा। कई कद्दावर नेता अपने दमखम पर टिकट लेने के बावजूद बुरी तरहे से हारे। वहीं कांग्रेस के बिखराव का सबसे ज्यादा फायदा बीटीपी काे मिला है। बीटीपी ने झाैथरी में कांग्रेस काे शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं चिखली, सीमलवाड़ा, सागवाड़ा, दाेवड़ा, साबला में तीसरे स्थान पर खड़ा कर दिया। इसके कारण कांग्रेस की गुटबाजी का आगामी निकाय चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने काे मिलेगा।

प्रभारी मंत्री यादव सुबह 10 बजे सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजन में लेंगे भाग, 3 बजे फिर जयपुर रवाना
जिला प्रभारी मंत्री राजेन्द्र यादव शुक्रवार से डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं। एडीएम कृष्णपाल सिंह चौहान ने बताया कि संबंधित तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रभारी मंत्री एवं राज्यमंत्री के जिले में आगमन से प्रस्थान तक प्रोटोकॉल का कार्य सम्पादित करेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग लाइजनिंग अधिकारी का कार्य सम्पादित करेंगे। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा शाम 3 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

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