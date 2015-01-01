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अतिक्रमण:पालिका ने लॉटरी निकालकर आवंटित किए 67 भूखंड,वागरी बस्ती में अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमियों को विस्थापित करने का मामला

सागवाड़ा4 घंटे पहले
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नगरपालिका क्षेत्र के गमोठवाड़ा में स्थित कडाणा की भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने और उनके पुनर्वास के लिए शनिवार को पालिका परिसर में भूखंडों की लॉटरी निकाली गई। ईओ दुर्गेश सिंह रावल ने बताया कि उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रीट, स्वायत शासन विभाग जयपुर के 5 सितंबर 2020 के पत्र और जिला कलेक्टर के आदेश के तहत गमोठवाड़ा क्षेत्र में वागरी बस्ती में स्थित अतिक्रमण को हटाने और राजस्व क्षेत्र

सागवाड़ा के खसरा नं 2199 की 260 बीघा भूमि में पुनर्वास किया जाना है। प्रक्रिया के तहत एसडीएम राजीव द्विवेदी, डीएसपी निरंजन चारण, तहसीलदार डायालाल पाटीदार, डूंगरपुर ईओ गणेश खराड़ी, नायब तहसीलदार मयूर शर्मा, माही कडाणा विभाग के एक्सईएन रमेशचंद्र नुवाल, एईएन राजेंद्र द्विवेदी, पटवारी देवेंद्र सिंह, जगदीश पाटीदार और लाभार्थियों व नागरिकों की मौजूदगी में 67 भूखंडों की पर्चियों के माध्यम से

लॉटरी निकाली गई। जिसमे सभी अतिक्रमियो को 450 स्क्वायर फीट का भूखंड आवंटित किया गया। पात्र लोगों को डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि शीघ्र जमा कराकर पट्टा लेने के निर्देश दिए। एसडीएम द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश पर पुनर्वास किया जा रहा है। कडाणा विभाग के एईएन राजेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि मौके पर 114 लोगों का अतिक्रमण

था। गौरतलब है कि शहर के गामठवाड़ा क्षेत्र में कडाणा विभाग की बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को लेकर मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चली प्रक्रिया के बाद लॉटरी से भूखंड आवंटित किए।

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