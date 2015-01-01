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कोविड-19:जिला निर्वाचन कार्यालय के तीन कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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| कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय के तीन कर्मचारियों की रिपोर्ट गुरुवार शाम को कोरोना संक्रमित निकली है। हालांकि इन कर्मचारियों में संक्रमण के लक्षण गंभीर नहीं हैं तथा एसिम्टोमेटिक हैं। मेडिकल टीम ने इन कर्मचारियों को होम आईसोलेट कर दिया है। बताया गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर इन कर्मचारियों के द्वारा कार्यालयीन काम के साथ ही फील्ड में जाया जा रहा था।

करीब तीन-चार दिन पूर्व इन कर्मचारियों को गले में खराश आने के साथ ही हल्की खांसी शुरू हो गई थी। हल्का बुखार भी आना बताया गया है। कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण की शंका के चलते जिला कोविड अस्पताल में सैंपल दिया था। गुरुवार शाम को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिकल टीम ने निर्वाचन कार्यालय में इन कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों से सैंपल कराने का आग्रह किया है।

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