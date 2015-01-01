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गिरफ्तारी:पुलिस पर पथराव करने, शराब पीने के लिए रुपए मांगने वाले तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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पुलिस पर पथराव करने व धमका कर राहगीरों से शराब पीने के लिए रुपए मांगने पर तीन अन्य आरोपियों को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाधिकारी बाबूलाल डामोर ने बताया कि वजेला निवासी बदा उर्फ बंशीलाल पुत्र हीरा डामोर, राहुल पुत्र शांतिलाल रोत, प्रवीण पुत्र शांतिलाल रोत को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व दो बाल अपचारी व तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गठित टीम में हैड कांस्टेबल जीवणलाल, जगदीश कुमार, भूपेंद्र कुमार, गोविंद सिंह शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर की रात को पावर हाउस के पास 10-12 बाइक पर सवार 20-22 लड़कों ने डरा धमकाकर राहगीरों से शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे। सूचना पर पुलिस टीम माड़ा तिराहा पहुंची थी। यहां पर बदमाशों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। इस पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

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