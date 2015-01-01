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बिजली कटौती:आज डूंगरपुर शहर, साबला- सागवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र में 4 घंटे बिजली कटौती

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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दीपावली से पूर्व रखरखाव के लिए डिस्काॅम के सब डिवीजन की ओर से शुक्रवार काे बिजली कटाैती की जाएगी। शहर एईएन याेगेश पंचाल ने बताया कि शहर के मालीवाड़ा और प्रतापनगर फीडर के रखरखाव के कारण सुबह 9 से दाेपहर 1 बजे तक बिजली कटाैती हाेगी। जिसके तहत सुथारवाड़ा, सलाटवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में कटाैती हाेगी। वहीं प्रतापनगर फीडर से जुड़े क्षेत्र में कटाैती हाेगी।

सागवाड़ा में शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। इसमें सुबह 7 से 11 बजे तक 11 केवी फीडर भीलूड़ा, वरदा, गामड़ा और दिवड़ा बड़ा और दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक 11 केवी तोरनिया, झखड़ा और डेचा आदि फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। साबला में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक जीएस‌एस 11 केवी फीडर से जुड़े गांवों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

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