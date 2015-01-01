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त्रिकोणीय मुकाबला:आसपुर में त्रिकोणीय मुकाबला; भाजपा-कांग्रेस में बराबरी की टक्कर, बीटीपी से दाेनाें पार्टियां चाैकस

पूंजपुर3 घंटे पहले
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  • प्रधान पद के लिए महिला सीट आरक्षित हाेने के कारण दाेनाें प्रत्याशी के पास चर्चित चेहरा नहीं

पंचायतीराज चुनाव का प्रथम चरण के चुनाव में आसपुर पंचायत समिति का चुनाव 23 नवंबर को होगा। इस बार भाजपा, कांग्रेस के साथ बीटीपी के प्रत्याशी मैदान में है। बीटीपी कितने वाेट किसके बिगाड़ेगी। इसका काेई अंदाजा दाेनाें ही दलाें के उम्मीदवार नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में इस बार परिणाम खासे चौकाने वाले अा सकते है। दाेनाें पार्टी के पास प्रधान के लिए काेई चर्चित चेहरा नहीं है।

महिला प्रधान पद आरक्षित हाेने से इस बार दाेनाें पार्टी के लिए कद्दावर महिला नेता का चेहरा नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण सरपंच परिवार से जुड़े लाेगाें काे माैका दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीटीपी ने निर्दलीय के रूप में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार काे उतारा है। आसपुर पंचायत समिति में गत चुनाव में भाजपा ने 17 में से 9 सीटें जीत कर बनकाेड़ा से

चिमनलाल काे प्रधान बनाया था। इस बार महिला सीट हाेने के कारण मुकाबला रोचक बना हुआ है। कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला देखने काे मिल रहा है। वहीं आदिवासी बाहुल सीटों पर बीटीपी हार-जीत के समीकरण गड़बड़ा सकती है। कई जगह कांग्रेस मजबूती की तलाश कर रही है। ऐसे में 17 सीटों में 9 सीटों की जद्दोजहद में मुकाबला फंसा दिख रहा है।

वाेटर की गणित यहां पर कुल 86962 वाेटर हैं। जिसमें 31 ग्राम पंचायत की 17 सीटों के लिए चुनाव हाेने वाला है। वहीं जिला परिषद की तीन सीटें हैं। जिसमें रामगढ़, बनकाेड़ा अाैर पूंजपुर सीट अाती है। तीनों सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। इसके कारण यहां पर बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। वहीं कांग्रेस भी इस बार यहां पर मेहनत के साथ मैदान में जुटी हुई है। वहीं जिला परिषद की इन तीनों सीट के लिए बीटीपी भी दाेनाें पार्टी के वाेटर काे जातिगत समीकरण के आधार पर ताेड़ने में लगी हुई है।

त्रिकाेणिय के साथ, आमने-सामने का भी मुकाबला
1. बनकाेड़ा : चुनाव में भाजपा के गढ़ वार्ड 6 बनकाेड़ा में इस बार कांग्रेस से सीधा मुकाबला देखने काे मिल रहा है। जहां पर पूर्व प्रधान भी इसी सीट से बना था। इस बार कांग्रेस ने यहां पर पूर्व सरपंच शांता काे चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि खलील के घाटा की प्रत्याशी हाेने के कारण यहां पर भाजपा काे ज्यादा मजबूती से काम करना पड़ रहा है।
2. पूंजपुर : कांग्रेस से माधवसिंह चुनाव मैदान में है। सामान्य वर्ग की सीट हाेने के कारण भाजपा ने शत्रुघन रावल है। वहीं निर्दलीय के रूप में मुकेश पंड्या मैदान में है। जातिगत समीकरण में सामान्य वर्ग के वाेट तीन भागाें में बटने की संभावना है। इसी सीट पर बीटीपी ने गौरव काे चुनाव मैदान में उतारा है। जाे आदिवासी वाेटर काे खिंचने पर मुकाबला रोचक बन रहा है।
3. रायकी: आसपुर पंचायत समिति के लिए बहुत रोमांचक बनी हुई है। यहां पर कांग्रेस से मावजी के सामने भाजपा की केसर देवी काे उतारा है। जाे प्रधान की प्रबल दावेदार है। लगातार सरपंच पद पर रहने क कारण चर्चित चेहरा भी है। यहां पर निर्दलीय के रुप में जितेंद्र अाैर भीमराज है। जिसके कारण यहां तीन पुरुष उम्मीदवार के सामने एक महिला उम्मीदवार का कड़ा मुकाबला देखने काे मिलेगा।
4. रामगढ़: यहां पर भाजपा की उम्मीदवार टीना काे टिकट मिला है। जाे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटील के प्रभाव से मिली है। टीना के परिवार प्रदेशाध्यक्ष गुजरात के वहां जुडे हुए है। एेसे में राजनीतिक दबाव के कारण यह सीट भी चर्चित सीट है। रामगढ़ भाजपा का गढ़ माना जाता है। एेसे में यहां पर कांग्रेस से केसर देवी मैदान में है। इस सीट पर भाजपा की जीत हाेती है ताे प्रधान की दावेदारी में दिलचस्पी देखने काे मिल सकती है।

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