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सरोदा से खबर:जिम जा रहे दो युवकों की पुल से टकराई बाइक, 50 फीट नीचे गिरने से एक की मौत

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • 13 नवंबर को धनतेरस, पूरे दिन करें खरीदारी

सामलिया से सरोदा में जिम जा रहे बाइक सवार दो युवक कराड़ा मोड़ पर बने नहर के पुल की रेलिग से टकरा गए। हादसे में बाइक अनियंत्रित होकर दूर तक घिसटती चली गई। इस बीच दोनों युवक उछल कर पुल से तकरीबन 50 फीट नीचे गिर गए। इसमें एक युवक की मौत हो गई व दूसरा घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार सामलिया निवासी 28 वर्षीय प्रतीक पुत्र मांगीलाल पण्डया व मलक पुत्र जयेंद्र त्रिवेदी बाइक पर सवार होकर सरोदा जा रहे थे। गुरुवार सुबह करीब पांच बजे बाइक अनियंत्रित होकर नहर के पुल से टकरा गई। इससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की भनक लगने पर आस पास के लोग व मोर्निंग वाक करने आए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।

लोगों ने इसकी सूचना परिजन व पुलिस को दी।चारपाई पर रस्सी बांध कर बाहर निकाला। गंभीर अवस्था मे उपचार के लिए सागवाड़ा ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने प्रतीक पण्डया को मृत घोषित कर दिया।

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