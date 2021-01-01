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साढ़े तीन साल से कर रहे थे ठगी:एटीएम क्लोनिंग की गैंग का लीडर यूपी का बादशाह खान, स्कीमर मशीन से कार्ड स्वाइप कर डेटा चुराते थे

डूंगरपुर2 घंटे पहले
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बादशाह खान, (फरार) - Dainik Bhaskar
बादशाह खान, (फरार)
  • दिलशान से जब्त लैपटॉप की एफएसएल जांच हाेगी, आजमगढ़ से चलता था गैंग
  • ऐसे ही एटीएम पर ठगी करते जहां सुरक्षा गार्ड नहीं हाेते थे

गिरफ्तार किए सायबर ठग दिलशान खान से पूछताछ में उनके इस्तेमाल किए तरीकों को जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। साइबर ठग बहुत ही शातिर तरीके से एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड काे क्लाेन करते हैं। इसके लिए स्वाइप की तरह दिखने वाली स्कीमर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यह कार के जरिए एक बार में दर्जनों शहरों में घूमते हैं।

एटीएम कार्ड का क्लाेन तैयार कर कई बार पैसा हाथ नहीं आता, इसके बाद भी एटीएम क्लोनिंग का खेल जारी रखते। मुंबई, नासिक, पालनपुर, काेटा, बूंदी, डूंगरपुर समेत कई शहरों में एटीएम क्लोनिंग और कार्ड बदलकर लाेगाें के खाते से पैसे चुरा चुके हैं।

पुलिस की जांच में सामने आया कि एटीएम कार्ड क्लोनिंग की इस गैंग का लीडर बादशाह खान है, जाे यूपी के आजमगढ़ से पूरे नेटवर्क काे चलाता है। वह मुंबई में कार्ड क्लोनिंग के कई काम कर चुका है। बादशाह खान गैंग में यूपी के युवाओं काे रखता है ताकि और कार्ड क्लोनिंग के इस खेल से अन्य लाेग अनजान रहे। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह जहां भी जाते एक-दाे दिन में 40 से 50 हजार रुपए लाेगाें के खाते से चुरा लेते थे।

पिछले साढ़े तीन साल से एटीएम क्लोनिंग से लाेगाें से ठगी कर रहे थे। अक्सर उन बूथों पर ही वारदात करते थे, जहां गार्ड नहीं होते हैं। डूंगरपुर शहर में तीन से चार आरोपियों ने मिलकर एटीएम कार्ड की अदला बदली का काम किया।

यूपी के प्रतापगढ़ जिले के नागापुर निवासी नाैसाद खान व गैंग का लीडर बादशाह खान फरार चल रहा है। गिरफ्तार दिलशान खान नाैसाद खान का भाई बताया जा रहा है।

आरोपी दिलशान ने बताया कि वह मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाता था। इसके बाद बादशाह खान मिलने पर 15 हजार किराया महीने का व दाे हजार रुपए रोजाना देना तय हुआ।

क्या हाेती है कार्ड क्लोनिंग
डेबिट कार्ड का डाटा चुराने के लिए एक छोटी सी डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इस डिवाइस को स्किमर कहते हैं। डिवाइस को एक कार्ड स्वेपिंग मशीन में फिट करते हैं। स्किमर से एटीएम यानी डेबिट कार्ड काे धाेखे से लेकर जानकारी काे चुरा लिया जाता है। एटीएम कार्ड काे मशीन में स्वाइप किया जाता है।
यह स्वाइप मशीन बिल्कुल बसों में टिकट काटने जैसी हाेती है। साइबर ठग यूजर के एटीएम पिन का पता लगाते हैं। कुछ स्थिति में एटीएम कक्ष काे हैक करने का काम किया जाता है।

एटीएम कार्ड का डेटा को एक प्लेन कार्ड में कॉपी कर दिया जाता है। फिर एटीएम का क्लाेन बना कर इससे ऑनलाइन खरीदी व बैंक से नकदी निकाल कर लाेगाें काे ठगने का काम करते हैं। कुछ जगह ताे ठग एटीएम मशीनों में एक कीट लगाते हैं।

इसमें की-पैड पर एक मेट जैसा उपकरण, स्वाइप की जगह काॅपी मशीन और पासवर्ड को देखने के लिए एक बटन जैसा कैमरा लगाया जाता है। यह कैमरा आपके पासवर्ड और स्वाइप की जगह लगी। मशीन में जितने भी एटीएम स्वाइप होते है।

उनका डेटा इस डिवाइस में चला जाता है। एटीएम का कोड पता चलते ही गिरोह कार्ड का क्लोन तैयार करने में जुट जाता है। एटीएम से खाता खाली करने वाला गिरोह ज्‍यादातर सुनसान इलाकों में मौजूद एटीएम को अपना निशाना बनाते हैं।

प्रदेश के 6, महाराष्ट्र के 2, गुजरात के 5 शहरों में की ठगी

दरअसल, पिछले 20 से 22 दिन में मुंबई, नासिक, सूरत, कामरेज, बड़ाैदा, अहमदाबाद, पालनपुर, उदयपुर, काेटा, बूंदी, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, आबू राेड समेत दर्जनों शहरों में ठगी की है। कई शहरों में एटीएम क्लोनिंग का काम हाथों हाथ करते। कुछ केस में यह मुंबई जाकर क्लोनिंग करने का काम करते हैं। नासिक में पिछले दिनाें क्लोनिंग के जरिये एक व्यक्ति के खाते से 35 हजार रुपए चुरा लिए। हाइवे पर पालनपुर में 40 से 50 हजार का काम हाे गया। 20 से 22 दिन के ट्रिप में डेढ़ से दाे लाख चुराए।

एक माह में 6 जगह खेरवाड़ा, उदयपुर, काेटा, बूंदी, आबूरोड में कार्ड क्लाेन किए
10 जनवरी - खेरवाड़ा में एसबीआई एटीएम क्लाेन किया। हाइवे पर एटीएम का क्लाेन किया, लेकिन रुपउ नहीं निकले। इसके बाद बीओबी डूंगरपुर शाखा में कार्ड क्लाेन किया।
11 जनवरी- उदयपुर में मोबाइल के मैप में ऑल एटीएम सर्च कर एक-दाे एटीएम कक्ष में गए। यहां पर दाे कार्ड क्लाेन किए। हाइवे पर एटीएम कक्ष में कार्ड क्लाेन किए। वहां से चित्ताैड़गढ़ हाेते हुए काेटा पहुंचे। यहां पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक हाेटल में रूके।
12 जनवरी - काेटा शहर में मोबाइल के मैप से ऑल एटीएम सर्च कर दाे एटीएम पर गए। एटीएम से कुछ दूर गाड़ी खड़ी करते थे, ताकि कैमरे में नहीं आए। कुछ कार्ड क्लाेन किए। पाेस्ट ऑफिस के एटीएम से 18 हजार रुपए निकाल लिए।
13 जनवरी- सुबह करीब 4.30 बजे काेटा, बूंदी में कार्ड क्लाेन किए थे। काेटा में 35 हजार रुपए निकाले। इसके बाद वहां से निकल कर उदयपुर आ गए। यहां एक-दाे पर जगह पर क्लोनिंग का काम किया। हाइवे से गुजरने के दाैरान जिन रास्तों में एटीएम आते, वहां पर क्लोनिंग करते हुए मुंबई पहुंच गए। यहां पर रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकले। इसके बाद वापस मुंबई से रवाना हुए पालनपुर में एक ही बार में करीब 70 हजार रुपए हाथ लग गए।
22 जनवरी- आबूरोड गए, यहां पर कार्ड क्लोनिंग किया। इसके बाद आबू राेड से रवाना हाेकर खेरवाड़ा आए। रात काे खेरवाड़ा हाेटल जाते समय कार्ड क्लाेन किया, लेकिन खाते में सिर्फ चार साै रुपए ही थे।
23 जनवरी- खेरवाड़ा से रवाना हाेकर डूंगरपुर आए। यहां पर एक जगह से कार्ड काे बदला। फिर रुपए निकाल कर जाते समय महिला काे भनक लग गई। इस पर वहां से आरोपियों काे भागना पड़ा। ​​​​​​​

जहां एटीएम क्लोनिंग से भी पैसा नहीं निकलता, वहां कार्ड ही बदलते लेते थे
आरोपी दिलशान ने बताया कि जहां पर एटीएम क्लोनिंग सेे पैसा नहीं निकलता, वहां कार्ड ही बदलकर रुपए निकालने थे। इसके लिए एटीएम कार्ड के पिन नंबर पर नजर रखते और माैका पाकर मदद के नाम पर आगे बढ़ते ही एटीएम कार्ड काे बदल कर रवाना हाे जाते। दूसरे एटीएम से पैसा निकाल देते। फिर उस कार्ड काे संभाल कर रखते थे, ताकि किसी दूसरी जगह बदल सकें। यह भी खुलासा हुआ कि गैंग में शामिल चारों आरोपियों की उम्र 22 से 29 साल के बीच है। गैंग में दाे ताे सगे भाई है। वहीं टैक्सी चलाने के दाैरान अच्छे पैसे मिलने के कारण लाेग जुड़ते गए।

आराेपी काे दाे दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस गैंग के लीडर में बादशाह खान का नाम अा रहा है। जब्त किए लैपटॉप काे जांच के लिए एफएसएस भेजा जा रहा है। आरोपी ने गैंग के साथ कई शहरों में वारदात की है। इस मामले की जांच जारी है।
-दिलीपदान चारण, थानाधिकारी, काेतवाली

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