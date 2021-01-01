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डूंगरपुर में 7वीं बार भाजपा, अभेद्य गढ़ बरकार:विकास जीता सभापति अमृत होंगे कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार, इतनी कम सीटें कांग्रेस को कभी नहीं मिली

डूंगरपुर2 घंटे पहले
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डूंगरपुर. निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ भाजपाइयों ने जुलूस निकला। - Dainik Bhaskar
डूंगरपुर. निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ भाजपाइयों ने जुलूस निकला।
  • भाजपा 27 (+5), कांग्रेस 6 (-1) और निर्दलीय 5 (+4)

शहर में हुए विकास कार्याें पर भराेसा जताते हुए जनता ने सातवीं बार जीत का सेहरा भाजपा के सिर सजाया है। यहां 40 वार्डों में से 27 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। जीत के तुरंत बाद अमृत कलासुआ का नाम सभापति के लिए घाेषित कर दिया है। लाेगाें ने कांग्रेस काे सिरे से नकार दिया।

सिर्फ 6 सीटें मिली। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले मुस्लिम वार्ड भी कांग्रेस के हाथ से छिटक गए। यहां बीटीपी ने सेंधमारी करके कांग्रेस के वजूद पर सवाल खड़े कर दिए है। बीटीपी समर्थित निर्दलीयों ने पांच सीटों पर कब्जा जमाया है। भाजपा के बागी दाे निर्दलीय भी चुनाव जीतने में सफल हाे गए। नगर परिषद चुनाव में इस बार कांग्रेस का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा है और वह 40 में से मात्र 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि इससे पूर्व वर्ष 2010 में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी पर उस वक्त 30 वार्ड ही थे।

उस दौरान 30 वार्ड में से 15 ही भाजपा के खाते में गई थी, शेष 9 पूर्व सभापति केके गुप्ता की ओर से खड़े किए गए 9 निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे। हालांकि वर्ष 90 से लेकर अब तक कांग्रेस का प्रदर्शन 8 से लेकर 11 सीटों की जीत तक ही रहा था। 1990 में कांग्रेस को 8 सीट, 95 में 9 सीट, 2000 में 9 सीट मिली थी। यहां तक शहर में मात्र 25 वार्ड थे। वर्ष 2005 में 30 वार्ड हुए तो पहली बार कांग्रेस ने दहाई का आंकड़ा छूते हुए 11 सीटें हासिल की थी। वर्ष 2010 में 6 सीटें, 2015 में कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल की थी।

कांग्रेस-भाजपा की हार-जीत के 3 कारण
भाजपा: समाज को जोड़ा, वादों को धरातल पर लाए, सामंजस्य बनाया
समाज पर फोकस- याेजनाबद्ध तरीके से समाज जुड़ाव पर फाेकस किया। समाजवार बैठक की। भाजपा में एकजुट रही। टिकट बंटवारे के बाद उपजे विवाद में अनुशासनहीनता की कार्रवाई के बाद कार्यकर्ताओं काे पुन: शामिल कर लिया।

वादों पर फोकस- शहर काे चार हिस्साें में बांटकर प्लानिंग के साथ पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ताओं काे लाेगाें तक पहुंचाया। लाेक लुभावने वादे छाेड़कर धरातलीय वादाें पर फाेकस किया।
एकजुटता- टिकट नहीं मिलने वाले और पुराने पार्षद से सामंजस्य रखने के लिए रणनीति बनाई। जिससे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं में बिखराव या ठकराव की स्थिति नहीं बनी।

कांग्रेस: कार्यकर्ताओं में बिखराव रहा और कद्दावर नेताओं की दूरी से हारे
बिखराव- बिखराव, अनुशासन की कमी और रणनीति का पूर्ण अभाव दिखा। कद्दावर नेता, पदाधिकारी ने इस चुनाव से परहेज ही रखा। अपना चुनाव घाेषणा पत्र ही नहीं बनाया। इस कारण उम्मीदवारों के पास बताने के लिए कुछ नहीं था।

संगठनों ने बनाई दूरी- परम्परागत वार्ड और वाेटर पर काम नहीं किया। इससे वाे सीटें भी उनके हाथ से निकल गई। कांग्रेस की कई इकाइयां जैसे एनएसयूआई, महिला माेर्चा, सेवा दल और अल्पसंख्यक माेर्चा ने चुनाव मैदान से दूरी बनाई।

कमजोरी नहीं पकड़ पाए- भाजपा की कमजाेरी काे पकड़ नहीं पाए कांग्रेसी। चुनाव में कांग्रेस के पास काेई मुद्दा या रणनीति नहीं थी। उम्मीदवारों काे आर्थिक सहयाेग भी बहुत कम मिला।

भास्कर एक्जिट पोल सटीक, भाजपा को 22 से ज्यादा मिलने का किया दावा, जिनकाे जीता बताया, वे सभी जीते
भास्कर ने एक्जिट पोल में भाजपा को 22 प्लस सीट मिलने और कांग्रेस को 7 सीट मिलने की संभावना बताई थी। रविवार को मतगणना के बाद भाजपा को 27 सीट और कांग्रेस को 6 सीट मिली हैं। भास्कर ने भाजपा के जिन 22 उम्मीदवारों पर मोहर लगाई थी वो सभी उम्मीदवार जीत गए। 9 सीटों पर करीबी मुकाबला बताया था, उन पर कुछ ही मतों के अंतर से जीत हुई। जिन दो सीटों पर निर्दलीय की जीत की संभावना जताई थी, वो दोनों निर्दलीय जीत गए हैं।

भाजपा का वाेट शेयरिंग गत चुनाव के बराबर बीटीपी से कांग्रेस का वोट शेयर 12.80% घटा
शहर के निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस काे हुआ है। गत चुनाव में भाजपा काे 21702 वाेट में से 11901 वाेट मिले थे। इनमें भाजपा का वाेट शेयरिंग 54.83% था। वहीं इस चुनाव में भाजपा ने कुल 12723 वाेट मिले है। जिस हिसाब से करीब 54.07 वाेट शेयरिंग रहा है। कांग्रेस ने गत चुनाव में जहां वाेट शेयरिंग की तुलना की जाए ताे 40.81% रखा था। जहां उसे गत चुनाव में कुल 8857 वाेट मिले थे। जाे अब घटकर 6591 वाेट रहा गए है। इसके कारण वाेट शेयर भी घटकर 28.01% हाे गया है।

जिससे करीब 12.80% वाेट शेयरिंग घट गया। इसका लाभ बीटीपी और निर्दलीय ने उठाया है। इस चुनाव में बीटीपी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 8.53% वाेट शेयरिंग की है। उन्हें 2007 वाेट मिले है। उनके 5 उम्मीदवार पहली बार में पार्षद बने हैं। जाे सीधे कांग्रेस के वाेट बैंक में सेधमारी है। कांग्रेस काे सबसे ज्यादा नुकसान बीटीपी से हुआ है। बीटीपी मैदान में नहीं हाेती ताे 8.53% वाेट कांग्रेस से जुड़कर फायदा पहुंचा सकते थे। इसी प्रकार भाजपा के बागी हाेकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का वाेट शेयर भी बीटीपी से ज्यादा रहा है। जहां बागियाें ने करीब 2201 वाेट हासिल कर अपना वाेट शेयरिंग 9.38% रखा है। हालांकि इन बागियाें में भाजपा से नाराज हाेकर चुनाव मैदान में थे। जिसके कारण अगर इन 2201 वाेट काे भाजपा के खाते में जाेड़ते हैं ताे करीब 65% भाजपा के पास शहरी वाेटर हैं।

आगे क्या?
उपसभापति: धनपाल सुदर्शन के बीच मुकाबला
7 फरवरी को सभापति, 8 को उपसभापति का चुनाव होगा। पार्षद चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद भाजपा ने पार्टी कार्यालय में बैठक की। जिसमें राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह और जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या ने अमृत कलासुआ का नाम घोषित किया। वहीं उप सभापति के नाम पर धनपाल जैन अाैर सुर्दशन जैन की तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है। ऐन वक्त पर काेई भी फेरबदल हाे सकता है।

समीक्षा; विधायक घोघरा और पूर्व सांसद भगोरा के 4-4 वार्ड, सभी में भाजपा जीती
कांग्रेस के दिग्गज अपने वार्ड में भी नहीं जिता पाए

विधायक: गणेश घाेघरा स्वयं न्यू काॅलाेनी कलेक्टर निवास के सामने रहते है। उनके प्रभाव के वार्ड 26,29,35 और 40 नंबर के वार्ड आते है। जहां पर ये चाराे सीटाें पर भाजपा ने जीत हासिल की है। उनके निवास क्षेत्र के आसपास के लाेगाें में भी जुडा़व की कमी देखी गई।
पूर्व सांसद: ताराचंद भगाेरा का निवास हाऊसिंग बाेर्ड शिवाजी नगर में आता हैं। यहां पर वार्ड नंबर 31, 32, 33 और 34 आता है। ये चाराे सीटे भी भाजपा ने जीत हासिल की हैं।
ब्लाॅक डूंगरपुर अध्यक्ष भरत नागदा: का निवास प्रगति नगर क्षेत्र आता है। यहां पर वार्ड संख्या 35, 37, 38, 39 और 40 आता है। यहां पर भी सभी सीटाें पर भाजपा ने जीत हासिल की।
पूर्व प्रतिपक्ष नेता: पूनमचंद लबाना का निवास ब्रह्मस्थली काॅलाेनी है। यहां पर वार्ड संख्या 36 और 38 आते है। यहां पर दाेनाे जगह भाजपा की जीत हुई।
निर्वतमान प्रतिपक्ष नेता: अंसार अहमद शहर के लालपुरा में रहते है। वे स्वयं वार्ड 16 के प्रत्याशी थे। जहां पर उन्हें हार झेलनी पड़ी है। इसके अलावा उनके प्रभाव क्षेत्र वार्ड संख्या 6, 7, 8, 14 और 17 में हार देखने पड़ी है। यहां पर भी कांग्रेस काे हारना पड़ा।

नगर परिषद चुनाव संयाेजक राेशन दाेशी आर्दश नगर क्षेत्र में रहते है। यहां पर वार्ड नंबर 27, 28 और 29 आते है। यहां पर तीनाे जगह कांग्रेस काे हार का सामना करना पड़ा। पूर्व राज्यमंत्री अजमेर दरगाह कमेटी सदर असरार अहमद का निवासी लालपुरा क्षेत्र में आता है। उन्हाेंने अपने घर वाले वार्ड में जीत हासिल की। वहीं उनके प्रभाव क्षेत्र वाले वार्ड संख़्या 19, 20, 23, 14, 15 और 16 में हार देखनी पड़ रही है। इसके अलावा मुस्लिम वर्ग में बडे नेता हाेने के कारण घाटी में भी तीन वार्ड जीताने का दबाव था। इसके बावजूद वहां पर एक सीट बीटीपी के पास चली गई।

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