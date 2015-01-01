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आह्वान:महिला संस्कारों की जननी है, इसकी जीत से ही सभ्य व संस्कारित समाज संभव: अलका

डूंगरपुर3 घंटे पहले
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  • जिला भाजपा महिला मोर्चा के हुंकार सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अलका मंदड़ा ने पंचायतराज चुनाव में महिलाओं को जिताने का आह्वान किया

जिला भाजपा महिला मोर्चा की ओर से पंचायत राज चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आयोजित महिला हुंकार सम्मेलन की मुख्य वक्ता मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ अलका मूंदड़ा ने चुनाव में भाजपा महिला प्रत्याशी को जिताने की हुंकार भरते हुए कहा कि महिला संस्कारों की जननी है। इसकी जीत से ही सभ्य व संस्कारित समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है।

महिला की जीत की असल मायनों में समाज की जीत है। इसलिए महिला प्रत्याशी को जिताओ और समाज को सभ्य बनाओ। सम्मेलन की अध्यक्षता कुंवर प्रियदर्शनी ने की। विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य व चुनाव प्रभारी ताराचंद जैन, डूंगरपुर जिला संगठन प्रभारी डॉ जिनेंद्र शास्त्री, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या, चुनाव संयोजक गजेंद्र सिंह चौहान, महिला मोर्चा अध्यक्ष रीटा कुंवर,

भाजपा जिला महामंत्री धनपाल जैन, इंद्र सिंह, भाजयुमो जिला अध्यक्ष पंकज जैन आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर महामंत्री नीलू रोत, अनीता पंड्या, नारायण सुथार, लक्ष्मी जैन, निता भारतीय, निकिता कंसारा, अचला वसिटा, चन्द्रकांता सुथार, कुसुमलता सुथार, प्रीति जैन, चन्द्रलेखा कलासुआ, रेखा पण्डया, रेखा रोत सहित महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यक्रम का संचालन नीता चौबीसा ने किया।

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