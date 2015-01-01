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स्वागत:आपका शहर बहुत सुंदर है और बहुत साफ है : मंत्री सत्येंद्र जैन

डूंगरपुर4 घंटे पहले
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  • नगरपरिषद ने किया दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन का स्वागत

दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के डूंगरपुर आगमन पर नगरपरिषद की ओर से इनका स्वागत किया। डूंगरपुर के पर्यटन स्थल का भ्रमण किया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आपका शहर बहुत सुंदर है। बहुत साफ है। मंत्री ने पेड पौधे के नाम नोट किए। कहा कि इस शहर में जिस तरह से गार्डन विकसित किए गए है। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए व्यवस्था की है, यह अन्य शहर में भी किया जा सकता है।

इस दौरान निवर्तमान सभापति केके गुप्ता ने चार साल पहले के डूंगरपुर शहर के बारे में बताया। दिल्ली सरकार में मंत्री के साथ मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार, विजय कुमार गुप्ता, संजीव रस्तोगी, सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, चेयरमैन के तकनीकी सलाहकार अभिषेक बंथिया, ओएसडी शिव प्रताप सिंह सिसोदिया, निवर्तमान सभापति केके गुप्ता, आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित, निवर्तमान उपसभापति फखरुद्दीन बोहरा, ओमप्रकाश पंचाल, महिपाल जोइयाला, नगीन जैन, अशोक सिंह, राजेश डेंडू, पंकज जैन, गोपाल मराठा, नीलेश पंचाल, चिराग व्यास, अमित टेलर, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

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