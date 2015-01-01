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वारदात:पोस्ट ऑफिस में चोरी का आरोपी पकड़ा,बनकोड़ा में 12 अक्टूबर को हुई थी वारदात, चोरी का सामान बरामद

गणेशपुर4 घंटे पहले
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बनकोड़ा पोस्ट ऑफिस में चोरी के आरोपी को दोवड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया है। थानाधिकारी रूपलाल मीणा ने बताया कि मामले का खुलासा करने के लिए गोपाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, माधव सिंह, राजेंद्र सिंह की टीम गठित की। मुखबिर सूचना के आधार पर बनकोड़ा बस स्टैंड पर हेमेंद्र पुत्र गटूलाल यादव निवासी बनकोड़ा को डिटेन कर थाने लाकर गहनता से पूछताछ की। इस पर वारदात करना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी की निशानदेही से मॉनिटर, की-बोर्ड माउस बरामद किया। आरोपी ने मौज शौक के लिए चोरी की वारदात की थी। गौरतलब है कि बनकोड़ा अनु डाकपाल सुनील कुमार राठौड़ ने पुलिस को

रिपोर्ट देकर बताया था कि 12 अक्टूबर को 8:45 बजे बनकोड़ा उप डाकघर पहुंचा और पोस्ट ऑफिस की ईडीएमसी सतीश भोई को ऑफिस खोलने चाबी दी। उसने ऑफिस खोला और उसने देखा कि ऑफिस के अंदर कुर्सी आगे की तरफ थी। जाली का कांच बिखरा हुआ था और जाली में देखने पर दो सरिये कटे हुए थे। उसके बाद ऑफिस के अंदर काउंटर पर डाक टिकट बिखरी हुई थी। और कुछ डाक बिखरी हुई थी

काउंटर से मानिटर गायब था। की-बोर्ड माउस भी गायब थे। इस पर पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू और टीम गठित कर मौका मुआयना कर चोरी करने के तरीके और अन्य जानकारी जुटाई। इसके बाद लगातार कार्रवाई कर आरोपियों की तलाश की।

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