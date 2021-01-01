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रागेला स्कूल में निर्माण:रेत में सीमेंट मिलाने में गड़बड़ी की शिकायत, प्रधान ने रुकवाया काम

गणेशपुर4 घंटे पहले
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राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रागेला में चल रहे निर्माण कार्य घटिया होने की शिकायत पर बुधवार को दोवड़ा प्रधान सागर अहारी ने काम रुकवा दिया है। ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण के लिए कंक्रीट की बनी ईंटों का उपयोग किया जा रहा है जो थोड़े से ही दबाव में टूट रही थी। इसके अलावा सीमेंट, रेत के पेस्ट में सीमेंट को अनुपात के अनुसार नहीं मिलाया जा रहा है।

प्रधान सागर अहार बुधवार को अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि ठेकेदार द्वारा कंक्रीट की ईंटों से दीवार बनाई जा रही थी। जब उन्होंने कंक्रीट की ईंटों को आपस में टकराकर देखा तो थोड़े से प्रेशर से ही ईटे टूट रही थी। वहीं सीमेंट कम मात्रा में मिलाई जा रही थी।

एक तो कमजोर ईट और दूसरा उनके बीच घटिया पेस्ट लगाने से दीवार पूरी तरह से कमजोर बन रही थी। उन्होंने तत्काल निर्माण कार्य रुकवाकर जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के समय दोवड़ प्रधान के साथ जिला परिषद सदस्य वीणा दायमा, मुकेश परमार और ग्रामीण मौजूद थे।

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