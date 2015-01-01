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आत्महत्या:पाल मांडव गांव में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

गणेशपुर4 घंटे पहले
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दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल मांडव गांव में युवक पेड़ पर फंदे से लटका मिला। युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। पाल मांडव फला डूंगरा निवासी कुरी पत्नी लालू ननोमा ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि 16 दिसंबर रात करीब 8 बजे 40 वर्षीय अजब पुत्र लालू ननोमा खाना खाकर हाथ में कुल्हाड़ी रूमाल लेकर खेतों की तरफ चला गया। 17 दिसंबर की सुबह पता चला कि घर के पीछे खाकरे के पेड़ से फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली है। इस पर अजब का शव नीचे उतारा। पुलिस को कार्यवाही के लिए रिपोर्ट दी है।

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