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स्वास्थ्य कार्यक्रम:बंधन स्वास्थ्य कार्यक्रम ; लड़कियों और महिलाओं के लिए शौचालय घर की इज्जत

करावाड़ा3 घंटे पहले
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विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बंधन स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर से पीठ और करावाड़ा की ब्रांचों द्वारा पीठ और गंधवा ग्राम पंचायत कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को शौचालय उपयोग को लेकर जागरूक किया। लड़कियों व महिलाओं के लिए शौचालय घर की इज्जत बताया।एरिया कॉर्डिनेटर देवशंकर कटारा ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड वित्तपोषित बंधन स्वास्थ्य परियोजना के बारे में बताया तथा कहा कि विश्व शौचालय संगठन द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में सिंगापुर से की थी। आज पूरे विश्व में 151 देश इसके अनुगामी है।

संस्था का उद्देश्य शौचालय की समस्या को खतम कर विश्व में स्वच्छता के लिए काम करना है। कटारा ने कहा कि शौचालय स्वास्थ्य की स्थिति को मजबूत करने और आम लोगों की गरिमा और सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें खासतौर पर लड़कियों व महिलाओं के लिए शौचालय को घर कर इज्जत कहा गया है। खुले में शौच जाने से फैलने वाली गंदगी, संक्रमण और बीमारियों से अवगत कराया।

संस्था के नीरू देवी रोत, प्रेमा खराड़ी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन करावाड़ा ब्रांच प्रभारी सीता रोत व पीठ ब्रांच प्रभारी रंजा कुमारी बामनिया ने किया। कार्यक्रम से जुड़ी स्वस्थ्य सहायिकाएं, गर्भवती एवं धात्री महिला तथा किशोरियों सहित ग्रामीणों ने सह भागीदारी की।

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