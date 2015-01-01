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सड़क दुर्घटना में युवक घायल:थाना पाटन में भी दुर्घटना की सूचना देकर जांच के निर्देश दिए

कुशलगढ़3 घंटे पहले
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कुशलगढ़-रतलाम रोड पर दरगाह दर्रे के नजदीक शाम को एक युवक अज्ञात वाहन से टक्कर लगने पर घायल हो गया। अंधेरा होने एवं वन क्षेत्र होने से आने जाने वाले किसी भी राहगीर ने सुध नहीं ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी विजयेश पंड्या देर शाम को कुशलगढ़ नायब तहसीलदार नितिन मेरावत, तहसील कानूनगो हरीश सोनी और सोनू यादव के साथ पाटन क्षेत्र में अवलोकन करने के उपरांत मुख्यालय आ रहे थे। युवक को घायल अवस्था में बेसुध पड़ा देख अपने वाहन को रुकवा कर घायल की खेर खबर ली। उपखंड अधिकारी ने वहां से गुजरती एम्बुलेंस को रोककर घायल को अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल पहुंच कर युवक की जानकारी ली। युवक के मोबाइल से उसके परिजनों को भी सूचना दी और थाना पाटन में भी दुर्घटना की सूचना देकर जांच के निर्देश दिए।

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