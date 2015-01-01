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इंसान की जिंदगी में कुछ भी हो सकता है:10 वर्षीय टीवी कलाकार अरिष्ठ जैन डांसर बनना चाहते थे, रेमो ने कहा- तुम इतने खूबसूरत हो, अभिनय करो

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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  • डांस का शौक रखने वाले अरिष्ठ ने शुरू किया अभिनय

ऐसा कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। हमारे देश में ऐसे कई सफल व्यक्तियों के उदाहरण है, जो विवश करते हैं कि इंसान की जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं वागड़ के गौरव एवं डूंगरपुर शहर के मॉडर्न स्कूल की तीसरी कक्षा के 10 वर्षीय छात्र अरिष्ठ जैन की। कहा जाता है कि अरिष्ठ बचपन से ही डांस में रुचि रखते थे, इसी को लेकर वह उदयपुर कंपीटिशन में गए।

वहां बॉलीवुड के प्रसिद्ध डांस डायरेक्टर रेमाे डिसूजा ने उनकी खूबसूरती को देखकर उन्हें अभिनय में जाने की सलाह दी। बस फिर क्या था अरिष्ठ जैन ने अपने अभिभावकों के साथ माया नगरी मुंबई का कूच किया। कई ऑडिशन टेस्ट दिए। संघर्ष करते-करते उनके रास्ते खुलते गए। अरिष्ठ जैन को शहर में चल रहे डिजिटल डूंगरपुर के विशेष कार्यक्रम आज के मेहमान में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डिजिटल डूंगरपुर के उद्घोषक राजेंद्र सिंह चौहान के प्रश्नों का बेबाक उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सोनू सूद मेरे सबसे बड़े हीरो हैं।

इनके बड़े भाई फेनिल जैन जो कि एक बहुत अच्छे गिटार वादक है तथा पारिवारिक मित्र मेहुल चौबीसा ने बताया कि अरिष्ट जैन ने म्यूचुअल फंड, मैकडॉनल्ड्स, डिजनी लैंड लाइव, सोलर सेल टोकियो, लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई बैंक, बोर्नबीटा बिस्किट के अलावा इंडियन ऑइल जैसे कई विज्ञापनों में छोटे बालक के किरदार निभाए हैं। अरिष्ठ जैन का कहना है कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद सहयोग के कारण ही आज मैं उस मुकाम तक पहुंचा हुं। कार्यक्रम के दूसरे भाग में अरिष्ठ ने बताया कि इन दिनों उनका सब टीवी पर एक धारावाहिक हीरो आ रहा है। वहीं इससे पहले वे स्टार प्लस की सूफियाना प्यार मेरा में कृष की भूमिका में दिखाई दिए थे।

कलर्स टीवी की विश, छोटी सरदारनी, मेरी हानिकारक बीवी जैसे धारावाहिक तथा एंड टीवी के लाल इश्क जैसे धारावाहिकों में बालक के रूप में अहम भूमिका निभाई। गौरतलब है कि अरिष्ठ जैन नेटफ्लिक्स एवं कई वेब सीरीज में भी अपने अभिनय का कमाल दिखा रहे हैं। कहते हैं कि प्रतिभा कहीं से भी उभर सकती है। वहीं अरिष्ठ का कहना है कि मेरे अभिभावकों की तरह अन्य अभिभावक भी बच्चों का उत्साहवर्धन करें तो नौनिहाल सफलता की शिखर तक पहुंच सकते हैं।

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