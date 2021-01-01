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सुकून:101 की जांच रिपोर्ट में एक भी काेराेना संक्रमित नहीं मिला

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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  • जनवरी में महज 140 कोरोना पॉजिटिव आए, एक्टिव केस भी हुए कम

जिले में काेराेना संक्रमण घट रहा है। पिछले साल अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 2546 कोरोना संक्रमण के मरीज थे, वहीं नए साल पहल माह में संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी अाने से राहत मिली। महात्मा गांधी अस्पताल की लैब से आई रिपोर्ट में 2 दिन 22 और 31 जनवरी ऐसे रहे, जब एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला।

रविवार को जिले में कोरोना पॉजिटिव के मामले में शून्य का सुकून रहा। जांच रिपोर्ट में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं आने से चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली, वहीं लोगों को भी इस अच्छी खबर से कोरोना से लड़ने में हौसला मिल रहा। जनवरी में खास बात यह रही कि 16 जनवरी से चिकित्साकर्मियों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया।

जिन चिकित्साकर्मियों ने टीका लगवाया, वे लोगांे को भी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जनवरी में 140 कोरोना संक्रमित ही मिले। जनवरी के अंतिम दिन रविवार को एमजी अस्पताल से 101 की आई जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया है। 15 की रिपोर्ट रोक ली है। जिले में अब तक 2686 कोरोना संक्रमित हैं।

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