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कोरोना का कहर:11 नए मरीज मिले, कोरोना कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2305 पहुंचा

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को एमजी अस्पताल की लैब से आई रिपोर्ट में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें मिलाकर कुल मरीजों का आंकड़ा 2305 तक पहुंच गया।

लैब से आई रिपोर्ट के अनुसार शहर की रातीतलाई क्षेत्र में 65 साल के बुजुर्ग, 29 साल का युवक, मोहन कॉलोनी में 65 साल के बुजुर्ग, साकरिया में 36 साल का युवक, भीमसौर में 45 साल की महिला, परतापुर में 45 साल की महिला व 14 साल का किशोर, पालोदा में 60 साल के बुजुर्ग, तलवाड़ा में 45 व 40 साल के युवक, आमजा में 25 साल का युवक कोरोना संक्रमित पाए गए।

605 सैंपल में से 11 पॉजिटिव, 542 की रिपोर्ट निगेटिव हैं। वहीं 48 पेंडिंग और 4 रिपीट सैंपल की रिपोर्ट शुक्रवार को आएगी। गुरुवार तक एक्टिव केस 185 हैं। वहीं अब तक जिले में कोरोना से 55 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। कड़ाके की ठंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए डॉक्टरों ने खासकर बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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