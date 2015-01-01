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बिजली कनेक्शन:पहले दिन शिविर में 185 आवेदन, 160 को दिए बिजली कनेक्शन

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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डिस्कॉम की ओर से दीपावली पर नए कनेक्शन लगाने के लिए शनिवार से विशेष शिविर लगाया गया। जिसमें 185 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन के लिए आवेदन किए, जिसमें 160 लोगों को तत्काल कनेक्शन दे दिए। जिनका केवल सर्विस लाइन का कार्य बचा था जो तुरंत कर दिया गया। वहीं 25 उपभोक्ताओं के पोल लगाने का कार्य बचा होने के कारण उसमें कुछ समय लगेगा। शिविर में सबसे ज्यादा सिटी सैकंड कार्यालय में 60 उपभोक्ता पहुंचे, जिनकाे कनेक्शन दिए। यह शिवि

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