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लोकार्पण:जिले में 26 हजार मेट्रिक टन खाद की जरूरत, किसानों को सिर्फ 5 हजार मेट्रिक टन मिल रहा

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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  • प्रभारी मंत्री ने कहा विपरीत परिस्थितियाें में गहलाेत सरकार के दाे सालाेंं का कार्य सराहनीय

राज्य सरकार की ओर से शहर व आस-पास के क्षेत्राें के लिए स्वीकृत 560 कराेड़ रुपए की पेयजल याेजना का लाेकार्पण शुक्रवार काे हाेगा। यह राज्य सरकार के पिछले दाे साल के कार्यकाल की साैगात हाेगी। जिले के प्रभारी मंत्री राजेंंद्र सिंह यादव ने गुुरुवार काे कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकाराें से बातचीत के दाैरान यह बात कही। वे राज्य सरकार के दाे साल पूर्ण हाेने के अवसर पर जिले में सरकारी विभागाें के कार्याें व याेजनाओं की समीक्षा के लिए बांसवाड़ा आए थे।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की बिना बजट के शुरू कराए गए कराेड़ाें रुपए के कार्याें की देनदारियाें काे पूरा करना, 50 हजार रुपए प्रति किसान ऋण माफी की घाेषणा के अनुरूप काम किया। बस्तियाें में घराें के ऊपर से गुजर बिजली की 33 केवी की लाइनाें के बारे में टिप्पणी करते हुए प्रभारी मंत्री यादव ने कहा कि जहां से यह लाइनें लगाई जाती हैं, पांच साल बाद पता चलता है कि उसके नीचे मकान बन गया।

ऐसे में लाइन अगर टूटकर गिरती है, कुछ हाेता है ताे सरकार उसे शिफ्ट करने का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं रहती। टीएडी मिनिस्टर अर्जुनिसंह बामणिया ने कहा कि इस तरह के मामलाें काे लेकर पिछले दिनाें ही उनकी कलेक्टर के साथ बैठक हाे चुकी है, जिसमें तय किया गया है कि सभी तरह की 33 केवी की लाइनें जाे घराें के ऊपर से गुजर रही हाे, राेड क्राॅसिंग वाली हाे या अन्य। उन सभी की मेंटेनेंस के लिए कह दिया है। यह कार्य शुरू भी हाे चुका है। इस दाैरान प्रभारी मंत्री यादव व राज्य मंत्री बामणिया ने राज्य सरकार की अन्य उपलब्धियाें का उल्लेख भी किया।

किसानाें की खाद काे लेकर सरकार चिंतित : प्रभारी मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक के दाैरान जिले के किसानाें के निजी दुकानाें से खाद खरीदने की मजबूरी पर चिंता व्यक्त की। उन्हाेंने कृषि विभाग के अधिकारियाें से कहा कि वे सहकारी समितियाें के जरिए पूरी उपलब्धता की कार्ययाेजना तैयार करें।
मंत्री अजुर्न बामणिया ने इस संबंध में कलेक्टर से कहा कि वे इस मामले काे दिखवाएं। जिले में करीब 26 हजार मेट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन काॅपरेटिव एजेंसियां 5 हजार मेट्रिक टन ही उपलब्ध करा पा रही है।

शेष खाद निजी दुकानाें से खरीदा जा रहा है। निजी दुकानदार किसानों से खाद के प्रति बेग 25 से 30 रुपए अधिक वसूल रहे हैं। अब तक खाद उदयपुर तक रेलवे के जरिए आता है, जहां से बांसवाड़ा जिले में लाया जा रहा है, जाे कि अपर्याप्त है। यहां से गुजरात नजदीक है। ऐसे में काेशिश हाे कि सीधे गुजरात के गाेदामाें से काेपरेटिव समिति के जरिए खरीद के बाद वितरण हाे, जिससे की किसानाें की उचित दर पर खाद उपलब्ध हाे सके। प्रभारी मंत्री ने काेविड के दाैरान एमएलए फंड से हुए पांच कराेड़ रुपए की खरीद से संबंधित जानकारी चाही लेकिन अधिकारी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके।

जिला परिषद सीईओ ने बताया कि वे अलग से इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करा देंगे। वहीं प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने सुझाव दिया कि यदि एमएलए फंड की कुछ राशि बची हाे ताे सभी सीएचसी व पीएचसी पर साेलर लाइटाें का प्रबंध कर दें। इससे बिजली के बिलाें से भी राहत मिलेगी। प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में सार्वजनिक स्थलाें पर लगे शाैचालयाें के साफ-सफाई की व्यवस्था संबंधी सवाल किए ताे काेई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। उन्हाेंने सुझाव दिया कि इनकी नियमित सफाई के लिए किसी कार्मिक काे नियुक्त किया जाए, जिससे सफाई भी हाेगी व राेजगार भी मिलेगा।

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