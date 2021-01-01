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खबर का असर:38500 लीटर वॉश नष्ट, 105 भटि्टयां तोड़ी, पांच गिरफ्तार, भास्कर की खबर के बाद पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई

बांसवाड़ा/सज्जनगढ़3 घंटे पहले
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बांसवाड़ा. सज्जनगढ़ क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में भटि्टयां तोड़ी। - Dainik Bhaskar
बांसवाड़ा. सज्जनगढ़ क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में भटि्टयां तोड़ी।

भीलवाड़ा में 3 दिन पहले जहरीली शराब के कारण हुई 4 लोगों की मौत के बाद दैनिक भास्कर ने प्रदेश में सक्रिय शराब माफियाओं के ठिकानों की पड़ताल कर खुलासा किया। जिसमें बांसवाड़ा जिले में भी सज्जनगढ़ क्षेत्र में शराब माफियाओं तक पहुंचकर स्टिंग किया और शराब खरीदी।

सज्जनगढ़ के रूपगढ़ गांव में 8 से 10 साल के बच्चों से शराब बिकवाने का खुलासा होने पर जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने सोमवार को 38 हजार 300 लीटर वॉश नष्ट कराई और 105 भटि्टयां तोड़ी।

कुशलगढ़ में चुनाव मत गणना के पूरी होते ही कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी कावेन्द्र सिंह सागर ने भास्कर से संपर्क साधकर मौका स्थल के फोटो जुटाए और जाब्ते के साथ पहुंच कर कार्रवाई की। टीम ने दानपुर क्षेत्र के ककई डूंगरी और मोर महुड़ा में कार्रवाई कर 8 हजार लीटर और मोटा गांव थाना पुलिस ने रविवार को अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मोटागांव थाना क्षेत्र के सिलथीया, बोरदा, दौलत सिंह का गड़ा, चंदूजी का गड़ा, पांच महुडी आदि इलाकों पर जाकर 750 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया।

एसपी कावेंद्र सिंह ने बताया कि कुल 17 केस दर्ज किए और 105 भट्टियां नष्ट की। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से कार्रवाई की जा रही है। जिसमे आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है।

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