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कार्रवाई:ट्रांसफार्मर चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को और भी खुलासे होने की उम्मीद

सज्जनगढ़2 घंटे पहले
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जिले में पिछले एक माह से बढ़ रहे टांसफार्मर चोरी के मामलों के लेकर एसपी कावेन्द्रसिंह सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सांदु के निर्देशानुसार कुशलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक संदीपसिंह के निर्देश में गठित टीम ने एएसआई रतनलाल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सज्जनगढ़ एवं कलिंजरा थाना क्षेत्र से में दर्ज हुए बिजली ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में थाना सज्जनगढ़ व कलिंजरा थाना क्षेत्र के चार आरोपी कालुसिंह पिता प्रभुलाल डामोर निवासी अगोरिया, दिलीप पिता भूरा पटेल निवासी झकोडिया, महेश पिता लखजी गरासिया निवासी आमलीपाड़ा थाना सज्जनगढ़ और सूरज पिता गलु मईड़ा निवासी तेलिया दईड़ा थाना कलिंजरा को गिरफ्तार किया है।

थाना अधिकारी धनपतसिंह ने बताया कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने थाना सज्जनगढ़ के टोडी कालु एवं पंडवाल उंकार में बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करना स्वीकार कर ट्रांसफार्मर बरामद करवाए। आरोपीगण ने जिले भर में भैरवजी आन्नदपुरी, मोनाडूंगर, सुवाला, बड़वा, करजी, झुमकी में अपने साथियो के साथ में बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करना स्वीकार किया है।

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