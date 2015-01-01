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जिला परिवहन विभाग:प्रमोशन के बाद पद नहीं होने पर डीटीओ में डटे हैं 5 बाबू

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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जिला परिवहन विभाग के लापरवाही की कई शिकायतें सामने आ रही हैं। इसका प्रमुख कारण है कि 8 साल से एक ही जगह बाबुओं का डटे रहना। डीटीओ में कार्यरत पांच बाबू तो पिछले 7 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। इसमें प्रकाश परमार, चंद्रवीरसिंह, रूपक झा, कमलकिशोर शर्मा, जयेश भट्‌ट शामिल हैं।

खास बात यह है कि सूचना सहायक के रूप में यहां लगे कर्मचारी का प्रमोशन होकर असिसटेंट प्रोग्रामर बन गए, इसके बाद ही यहीं पर काम कर रहे हैं। जबकि बांसवाड़ा डीटीओ में असिसटेंट प्रोग्रामर का कोई पद नहीं है।

4 साल प्रमोशन के बावजूद विभाग की अनदेखी के चलते ये पांचों बाबू यहां डटे हुए हैं। प्रकाश परमार और जयेश भट्‌ट यहां 2012 से, रूपक झा, कमल किशोर शर्मा 2013 से नौकरी कर रहे हैं। चंद्रवीर सिंह 2012 से डूंगरपुर में पोस्टिंग हैं, लेकिन 2016 के बाद से लगातार प्रतिनियुक्ति पर यहां काम कर रहे हैं। कई बार इनमें से बाबुओं का ट्रांसफर ऑर्डर भी आया, लेकिन किसी जुगाड़ से कैंसिल करवा लेते हैं। अब सवाल उठता परिवहन विभाग रेवन्यू का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हैं। उसके बाद भी यहां कर्मचारी लगातार इतने वर्षों तक जमे हुए हैं, तो फिर अनियमितता की शिकायत आना भी लाजमी है।

इन सभी के प्रपोजल हमारे सीएमओ में भेजे हैं। एक माह से ज्यादा समय हो गया, जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगी, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पहले ट्रांसफर इसलिए नहीं किए जा सके कि आईटी के कुछ प्रोग्राम चल रहे थे। इसमें बदलाव नहीं किया ताकि प्रोजेक्ट पर असर नहीं हो। अब प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं।
-भंवरसिंह, संयुक्त सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन

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