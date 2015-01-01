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परीक्षा:पहली पारी में 63, दूसरी में 76 फीसदी अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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  • दूसरे दिन 2841 अभ्यर्थियों ने नहीं दी कांस्टेबल परीक्षा

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार काे भी आइसोलेशन रूम का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। वहीं नकल या अव्यवस्था से संबंधित काेई शिकायत भी सामने नहीं आई। दूसरे दिन दाेनाें पारियाें में कुल 6711 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों की यह संख्या पहले दिन के मुकाबले 1544 ज्यादा रही। हालांकि, सुरक्षा लिहाज से पुलिस ने भी जांच और एहतियात बढ़ा दी। डायलाब तालाब के पास परीक्षा केंद्र डाॅ. नागेंद्रसिंह

विधि महाविद्यालय के बाहर परीक्षार्थियों की लंबी कतार नजर आई। जहां अभ्यर्थियों के बीच साेशल डिस्टेंसिंग काे नजरअंदाज किया गया। सुबह की पारी में पंजीकृत 4776 में से 3056 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत 63.98 फीसदी रहा। वहीं दाेपहर की पारी में 4776 में से 3655 अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों की यह उपस्थिति 76.52 प्रतिशत रही। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रविवार काे तीसरा और आखिरी दिन हाेगा।

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