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धर्म:अभिनंदन भैया की गोद भराई, 14 को परतापुर में आचार्य विभव सागर महाराज के सान्निध्य में होगी दीक्षा

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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अभिनंदन भैया की गोद भराई का कार्यक्रम। - Dainik Bhaskar
अभिनंदन भैया की गोद भराई का कार्यक्रम।

शाम 7.30 बजे सुमतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में समाज के सान्निध्य में अभिनंदन भैया की गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष महेंद्र वोरा, राजेंद्र वोरा, महिपाल शाह, नरेंद्र चित्तौड़ा एवं समाज की महिलाओं द्वारा भैया की गोद भराई रस्म की गई। महेंद्र कवालिया ने बताया कि भैया ने अपने उद्बोधन में बताया अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर स्वर्ग जैसा वैभव छोड़कर क्यों वन जाते हैं। यह शरीर नश्वर है कभी भी हमें छोड़ सकता है, इसलिए समय रहते ही सही मार्ग चुन लेना चाहिए। 14 फरवरी को परतापुर में आचार्य विभव सागर महाराज के सान्निध्य में दीक्षा दी जाएगी।

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