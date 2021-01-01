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अप्रुवल में ढिलाई:प्रदेश के दो लाख बेरोजगारों का भत्ता अटका, 4671 बांसवाड़ा के आवेदक

बांसवाड़ाएक घंटा पहले
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  • जिले में 2454 पात्र बेरोजगारों काे मिला है 77 लाख 85 हजार 299 रुपए

प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों काे भत्ता देने का वादा ताे किया था, लेकिन उस वादे का लाभ बेरोजगारों काे सही मायनों में नहीं मिल रहा है। आंकड़ाें पर ही गाैर करें ताे अभी प्रदेशभर में करीब 2 लाख आवेदन ऐसे हैं जाे जिला स्तरीय रोजगार कार्यालय से ताे स्वीकृत हाे चुके हैं, लेकिन उन्हें भत्ता मिले या नहीं मिले इसके लिए जयपुर मुख्यालय से अप्रुवल नहीं मिल पा रही है।

इसे सरकार का खजाना खाली समझे या विभागीय अधिकारियों की अप्रुवल में ढिलाई। लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं बेरोजगारों काे उठाना पड़ रहा है। इस ढिलाई में भत्ते की राशि बढ़ने के साथ साथ आवेदकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हाेती जा रही है। प्रदेश में लगभग 2 वर्ष में फरवरी 2019 से अब तक करीब 7 लाख 80 हजार युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। लेकिन इसमें 2 लाख 45 हजार ने इसका लाभ ले लिया है या ले रहे हैं। वहीं 2 लाख के करीब बेरोजगार ऐसे है जिनका आवेदन जिला स्तर से ताे वेरिफाई हाे चुका है, लेकिन उच्च स्तर से अप्रुवल नहीं है।

यह है अक्षत योजना: 8 साल पहले 2012 में अक्षत योजना के नाम से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों काे भत्ता देने की योजना शुरू की गई। इसमें पुरुषों काे 650 रुपए प्रतिमाह, अाैर महिलाओं अाैर दिव्यांगाें काे 750 रुपए प्रतिमाह 2 साल तक देने का प्रावधान रखा गया। इसमें पुरुष की अधिकतम आयु 30 अाैर महिला अाैर दिव्यांग की 35 साल थी। वर्तमान में योजना की 5 गुना राशि बढ़ा दी गई, इसमें पुरुषों काे 3 हजार रुपए और महिला और दिव्यांगाें काे 3500 रुपए प्रतिमाह भत्ता बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है।

बांसवाड़ा जिले की यह है स्थिति
बांसवाड़ा रोजगार कार्यालय के माध्यम से हजारों अभ्यर्थी भत्ते का लाभ ले रहे हैं। फरवरी 2019 से अब तक 13677 अभ्यर्थियों ने भत्ते के लिए आवेदन किया था। लेकिन इसमें वर्तमान में 2454 ही पात्र आवेदक हैं जिन्हें भत्ता दिया जा रहा है। पात्र युवाओं काे जाे भत्ता दिया गया है वाे कुल राशि जिले की 77 लाख 85 हजार 299 रुपए है। वहीं 4671 आवेदक ऐसे हैं जिन्हें जिला स्तर से वेरिफाई किया जा चुका है। अप्रुवल मिलते ही उन्हें भी लाभ मिलने लगेगा। शेष दस्तावेज और योग्यता के कारण आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं।

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