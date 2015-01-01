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मरुस्थल:अहंकार एक मरुस्थल है, जहां कभी खेती नहीं होती : आचार्य

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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बाहुबली कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर में विराजित आचार्य पुलक सागर ने अपने प्रवचन में कहा कि स्वार्थ का त्याग करना ही सच्चा धर्म है, अपने संबंधों के बीच स्वार्थ को मत लाइए, वरना आप संबंधों को भी व्यापार बना बैठेंगे। एक माली कितना श्रम करता है फूलों को लगाने के लिए, लेकिन लोगों को तोड़ने में थोड़ा सा भी श्रम नहीं लगता।

एक किसान कितना श्रम करता है धूप में तपता है अन्न उगाता है, लेकिन तुम्हें खाने में थोड़ा सा भी श्रम नहीं लगता। मां चूल्हे के पास बैठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती है गर्मी सहन करती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी नमक कम हो जाए तो तुम कैसे चिल्लाने लग जाते हो। आचार्य ने कहा कि अहंकार एक ऐसा मरुस्थल है, जहां कभी खेती नहीं हो सकती। अहंकार आदमी को मुस्कान नहीं देता, अहंकार आदमी से सिर्फ आकांक्षा की

पूर्ति करवाता है। जो मां अपने आंचल के नीचे अपने बेटे को स्तनपान कराती है, उसका वही बेटा पद मिलने पर अपनी मां को ठोकर मार देता है, वेदना के घाव सांत्वना से नहीं भरते वेदना के घाव तो प्रेम की मलहम से ही भर सकते हैं। स्वार्थ एक ऐसी चीज है जब तक पेड़ के पास फल और फूल रहे तो हजारों लोग उसकी छाया में जाकर बैठे थे, जब वह उजड़ गया उसके पत्ते झड़ गए फल देना बंद हो गया तो वही लोग उसे पत्थर

मारने लगे। यह संसार की रीति है कि जो देता है वह हमेशा बदनाम होता है ठोकर खाता है और लोग हमेशा उसकी निंदा करते हैं। हमारे सारे संबंध स्वार्थ और पैसे के संबंध हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं व्यक्ति के भाई और बहन भी उसका साथ नहीं देते हैं।

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