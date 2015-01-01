पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वेब सीरिज:कलाकार कल्पेश नजर आएंगे वेब सीरिज कमाठीपुरा में

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सुजाजी का गढ़ा निवासी 23 वर्षीय कल्पेश कलाल जल्द ही वेब सीरिज कमाठीपुरा में अभिनय करते नजर आएंगे। रंगमंच से जुड़े कल्पेश इससे पहले ताजमहल का टेंडर और गालिब की दुकान सरीखे चर्चित नाटकों में काम कर चुके है। लेकिन, वेब सीरिज कमाठीपुरा में टेटू मैन के किरदार काे वह बड़ा ब्रेक बता रहे हैं। कल्पेश का कहना है कि इससे पहले भी वह क्राइम अलर्ट में काम कर चुके है लेकिन काेराेना की वजह से वेब सीरिज क्रेज भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। इस वेब सीरिज की के लिए ऑडिशन हुए है। ऐसे में इसमें सलेक्शन काे वह एक बड़ी उपलब्धि मानते है। कल्पेश का कहना है कि इस सीरिज में उन्होंने टेटू मैन का किरदार निभाया है। जल्द ही यह अमेजन प्राइम पर रिलीज हाेने जा रही है। कल्पेश के पिता विनाेद कंस्ट्रक्शन का काम करते है जबकि मां अनिता देवी गृहिणी है।

साल 2017 में कल्पेश मुंबई गया था। जहां एक्टिंग क्लास और नाटक मंच से जुड़ा। कल्पेश का कहना है कि मुंबई में कई लाेग फिल्मी दुनिया से जुड़ने के लिए संघर्ष करते है। ऐसे में अब वह जल्द ही अपने साथियों के साथ मिलकर एक्टिंग, डांसिंग और मॉडलिंग के लिए एकेडमी की शुरूआत करने जा रहे है। जिससे की ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाओं काे माैका मिल सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें