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आग्रह:बैंड वादकाें काे शादी समाराेह में अनुमति देने का किया आग्रह

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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वार्ड 57 की पार्षद हेतल गरासिया से राज्यमंत्री अर्जुन बामनिया और सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी काे पत्र लिखकर बैंड वादकाें काे आगामी शादी समाराेह में बैंड वादन की अनुमति दिलाने का आग्रह किया है। पत्र में बताया कि कोरोना महामारी के चलते 8-9 महीनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे आल राजस्थान ब्रॉस बैंड सोसाईटी और राजस्थान ब्रॉस बैंड एसोसिएशन के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइज़री के तहत आजीविका के लिए

आगामी 22 नवंबर से शुरू होने वाले शादी विवाह समारोह में बैंड वादन के लिए अनुमति प्रदान की जाए। महीनों से शादी पार्टी और सामाजिक आयोजनों में बैंड बजाने वाले, बैंड वादक, घोड़ी वाले, लाइट वाले पूरी तरह से बेरोज़गार हो गए है। जिस कारण एक बहुत बड़ा तबका बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। प्रशासन शादी विवाह धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में सम्मिलित होने वालों कि अधिकतम सीमा में बैंड वालों,

घोड़ी वालों, लाइट वालों को न गिने क्याेंकि, ये समारोह के अंदर शामिल नहीं होते और बाहर से ही संगीत यंत्र वादन करते हैं। ग़ौरतलब है कि एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष जमील अहमद ने अपने प्रतिनिधिमंडल सहित पार्षद हेतल से मुलाक़ात कर मंत्री और सभापति तक अपनी बात पहुंचाने कि गुहार की थी।

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