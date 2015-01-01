पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जिला परिषद का घमासान:भाजपा: 28 नामाेें पर सहमति, 3 वार्डाें में पेंच फंसा हकरू फाइनल, राजेश कटारा की सीट कन्फर्म नहीं

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • दोनों ही पार्टी ने जारी नहीं की सूची, अब आने के आसार कम, सीधे सिंबल जमा होंगे

भाजपा की बहुप्रतीक्षित सूची शनिवार काे भी जारी नहीं हाे पाई। कुछ नामाें पर विवाद के कारण अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। अब यह सामने आ रहा है कि पार्टी सूची जारी नहीं करेगी। जिन नामाें पर सहमति बनी है, वे साेमवार काे भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल कर देंगे। पार्टी सीधे निर्वाचन अधिकारी काे सिंबल जमा करा देगी। हालांकि जिला परिषद चुनावाें के लिए भाजपा के 28 वार्डाें में नामाें पर सहमति है।

इनमें एक-दाे नाम अंतिम समय में बदल सकते है। कांग्रेस प्रत्याशियों की घाेषणा के बाद भाजपा इस बारे में निर्णय लेगी। तीन सीटाें पर नामाेंं काे फाइनल नहीं किया जा सका है। भाजपा ने अभी जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी तय नहीं किया है। लेकिन हकरू मईड़ा, नगर पालिका बांसवाड़ा की पूर्व चेयरमैन कृष्णा कटारा काे जिला प्रमुख पद का दावेदार माना जा रहा है।

छाेटी सरवन के पूर्व प्रधान राजेश कटारा का चुनाव लड़ना भी लगभग तय है, लेकिन कौनसी सीट से लड़ेंगे, इस पर संशय है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने अभी कटारा का नाम कन्फर्म नहीं किया है। भाजपा प्रत्याशियाें में वार्ड एक राजेंद्र पंचाल, 3 से लक्ष्मणलाल खराड़ी, 4 से केसुलाल हरमाेर, 5 से माेतीलाल डामाेर, 6 से दिव्येंदु नायक, 7 से हीना पाटीदार, 8 से मीनादेवी ताबियार, 9 से ललित कुमार बुनकर, 10 से धर्मेंद्र राठाेड़, 14 से

खुमाणसिंह, 15 से विट्ठली, 16 से कृष्णा कटारा, 17 से कांता बारिया, 18 से नरसिंह, 19 से लालू डिंडाेर, 24 से प्रभुलाल निनामा, 25 से पिंटू चरपाेटा, 26 से हकरू मईड़ा, 27 से प्रेमशंकर कटारा और 28 से पारस कुंवर का नाम लगभग फाइनल है। इनके अलावा निरमा देवी, रूपा देवी, वरजू मईड़ा, हकु, गंगा व मणिदेवी के नामाें पर सहमति बन चुकी है। वार्ड 10 मेें भी नामांकन के आखिरी दिन साेमवार काे बदलाव संभव है।

जिला परिषद वार्ड 16 से कांग्रेस के सुभाष व भाजपा की कृष्णा कटारा आमने-सामने

चाैथे दिन 26 वार्डाें से 38 प्रत्याशियाें ने भरे नामांकन बांसवाड़ा. पंचायत चुनावाें में नामांकन के चाैथे दिन शनिवार काे जिला परिषद के 26 वार्डाें से 38 प्रत्याशियाें ने 39 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। साेमवार काे नामांकन का अाखिरी दिन है। रविवार काे अवकाश के कारण नामांकन पत्र पेश नहीं किए जा सकेंगे। शनिवार काे भरे नामांकन में सबसे राेचक मुकाबला वार्ड 16 में कांग्रेस प्रत्याशी गांगड़तलाई के पूर्व प्रधान सुभाष चंद्र तंबाेलिया व भाजपा प्रत्याशी नगर पालिका, बांसवाड़ा की पूर्व नगर पालिका चेयरमैन कृष्णा कटारा के बीच है। इन दाेनाें की राजनीतिक प्रतिद्वंदता जगजाहिर है।

दाेनाें ही पहली बार बनी पंचायत समिति गांगड़तलाई में 2015 में प्रधान पद के दावेदार थे। 17 सदस्याें वाली इस पंचायत समिति में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष तंबाेलिया व भाजपा प्रत्याशी कृष्णा कटारा दाेनाें के पास आठ-आठ सदस्य थे। इसी बाेर्ड में एक निर्दलीय प्रत्याशी भी विजयी हुई थी, जिसे कांग्रेस ने अपने खेमे में शामिल कर लिया था। गांगड़तलाई में शनिवार को पंचायत समिति सदस्य के लिए 19 नामांकन भरे गए। निवर्तमान प्रधान सुभाष तंबोलिया की मां विसली पत्नी धूलचंद ने वार्ड 16 से आवेदन किया।

इस दौरान निवर्तमान जिला प्रमुख रेशम मालवीया, सुभाष तंबोलिया, हरजीत मालवीया, दीपक तंबोलिया आदि साथ रहे। वार्ड 1- भाजपा से राजेंद्र प्रसाद पंचाल, 3 से भाजपा के लक्ष्मण, 4 से भाजपा के केसुराम, 5 से भाजपा के मोतीलाल, 6 से भाजपा के दिव्येन्दु नायक, 7 से कांग्रेस की शर्मिला, 8 से भाजपा की मीना ताबीयार, 9 से निर्दलीय नानुलाल बुनकर, 10 से कांग्रेस के गुणवंत सिंह, भाजपा के धर्मेंद्र कुमार राठौड़,11 से कांग्रेस के संतोष, 12 से कांग्रेस की राधा, 14 से भाजपा के खुमान सिंह, निर्दलीय प्रकाशचन्द्र हुवोर, कांग्रेस के ललित कुमार, 15 से कांग्रेस की इंदिरा, भाजपा की विठली, 16 से कांग्रेस के सुभाषचंद्र, भाजपा के

रमणलाल व कृष्णा कटारा,17 से कांग्रेस की रमिला, निर्दलीय कविता, भाजपा की रेखा व कांता, 18 से भाजपा के नरसिंग, 19 से भाजपा के लालू, कांग्रेस के कलसिंग, निर्दलीय राजेंद्र, 20 से पृथ्वीसिंह ने कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, 24 से कांग्रेस के नर्बेश सिंह उर्फ नबरेश व कालुराम, 25 से कांग्रेस की लता निनामा, 27 से भाजपा के प्रेमशंकर, 28 से कांग्रेेस की रमिला, भाजपा की पारस कुंवर, 29 से कांग्रेस की बसंती, 30 से कांग्रेस की यशोदा एवं 31 से कांग्रेस की सोनल ने नामांकन भरा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें